Yangınlarla ilgili müthiş haberi Bakan Ersoy duyurdu

Orman yangınları ile ilgili son dakika haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor.

Akdeniz ve Ege şeridini kasıp kavuran orman yangınlarında 9'uncu güne girildi. Antalya, Muğla ve Aydın başta olmak üzere yangınların çıktığı bölgelerde mücadele canhıraş şekilde sürüyor. 28 Temmuz'da bu yana çıkan 192 yangından 180'i kontrol altına alındı.

Muğla'nın; Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı ve Seydikemer, Aydın'ın Karacasu, Antalya'nın Kemer, Isparta'nın Sütçüler ile Denizli'nin Güney ilçelerindeki yangınlar ise sürüyor.

İşte dakika dakika yangınlarda son durum:

12:15: MARMARİS'TEKİ YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'teki yangınların tamamen kontrol altına alındığını ve söndürüldüğünü duyurdu. Soğutma çalışmalarına devam edildiğini aktaran Ersoy, ""El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz." dedi.

10:45 - ANTALYA'DA İLÇE İLÇE MÜCADELE

Antalya'nın Gündoğmuş, İbradı, Alanya ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

*Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

*Karaisa, Karabul, Karadere ve Senir mahalleleri ile bazı noktalarda etkili olan alevlere ekipler müdahalesini sürdürüyor.

*Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınının 31 Temmuz'da sıçradığı Alanya ilçesinde söndürme çalışması yapılıyor. Güzelbağ, Alara ve Susuzköy mahallelerinde etkisini sürdüren yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



*Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına müdahale ediliyor.

*Havadan ve karadan müdahaleler sonucu Murtiçi ve Güçlüköy mahallelerinde de etkisini sürdüren yangın kontrol altına alındı.

*Ekipler, İbradı ilçesindeki Eynif Ovası ve Demirkapı tünelinin kuzey bölgesinde çıkan orman yangınlarını da kontrol altına almaya çalışıyor.

10:30 - DENİZLİ'DE GECE ÇIKAN YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Buradaki yangın, Gölbaşı Mahallesi'ndeki İçme Deresi'nde gece saat 02.30 sıralarında çıkmıştı.

10:07 Adana'nın Saimbeyli ve Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Saimbeyli ilçesinde Aksaağaç mevkisindeki ormanlık alanda, dün çıkan yangına hemen havadan ve karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla ekipler müdahaleyi gece boyunca karadan sürdürdü. Yangın, kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları başladı.

Öte yandan, Feke ilçesi İslam mevkisinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

09:45 208 YANGININ 196'SI KONTROL ALTINDA

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, " 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." denildi.

06:00 - DENİZLİ, GÖLBAŞI'NDA YANGIN ÇIKTI

Denizli'nin Gölbaşı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA da katıldı. Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangın dün kontrol altına alınmıştı.

02:00 GÜRCEĞİZ MAHALLESİ ALEVLERE TESLİM OLDU

Muğla’nın Milas ilçesindeki yangında, merkeze 28 kilometre uzaklıktaki 150 nüfuslu Gürceğiz Mahallesi, rüzgarın yön değiştirmesiyle gece yarısı alevlere teslim oldu. Mahallede birçok ev alevler içerisinde kaldı. İlerleyişi bir türlü engellenemeyen ve geniş alana yayılan yangın Gürceğiz Mahallesinin ardından Bayır Mahallesini tehdit etmeye başladı.

01:03 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "OrmanınKahramanları’nın 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 9 günde ise 44 ilde 191 orman yangını kontrol altına alındı." dedi.

00.20 Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi Düzen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, iş makineleri, itfaiye ekipleri ile 5 TOMA ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.