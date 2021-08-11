  • BIST 1.410,870
  • Altın 485,67
  • Dolar 8,6480
  • Euro 10,1300
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 20 °C
»

Yangınzedelere Cansuyu

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yangınların başladığı ilk günden itibaren yangınları söndürme ve yangından etkilenen vatandaşlara acil insani yardımlarını ulaştırma noktasında çalışmalarını sürdürüyor. 
Yangınzedelere Cansuyu

Cansuyu Derneği Genel Başkan Yardımcısı Murtaza Özkanlı, Yönetim Kurulu Üyesi Medet Bulut ile birlikte Antalya’nın Manavgat İlçesinde Orman yangınları ve Cansuyu’nun yardımları ile ilgili basın açıklaması düzenledi. 

3-1.00_11_55_01.still003.jpg

Ülkemizin son dönemde zor bir süreçten geçtiği söyleyen Özkanlı, orman yangınları ile yüreklerinde tutuştuğunu söyledi. Özkanlı: “Geçtiğimiz günlerde Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizde meydana gelen sel felaketi ile yüreğimiz dağlanmıştı. Şimdi de orman yangınları ile yüreğimiz tutuştu. Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan yangınlar ile mücadele yoğun şekilde devam ediyor. 28 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında 53 ilimizde 275 tane orman yangını çıktı ve bu yangınların 272'si kontrol altına alındı. 3 bölgemizde devam eden orman yangını var ve bu yangınları söndürmek için büyük gayret var.  Bu süreçte maddi manevi büyük kayıplar verdik. Rabbimizden temenni ediyoruz ki bu yangınların tamamı yakın zamanda kontrol altına alınacaktır.” dedi.

bcbcv.jpg

Cansuyu’nun bu süreçte yaptığı yardımlara da değinen Özkanlı, derneğin kurulduğu günden bu yana nerede bir acı nerede bir ıstırap varsa orada olmayı kendisine amaç edindiğini belirtti. Özkanlı: “Cansuyu Derneği olarak orman yangınlarının başladığı ilk andan itibaren ülkemizin dört bir köşesinde yangından etkilenen vatandaşlarımız yaralarını sarmak ve ülkemizin bu sıkıntıdan kurtulması için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Son verilere göre yangınların 53 ilde 275 orman yangını çıktığını öğrendik. Gücümüz yettiğinde İl Temsilciliklerimiz ve Cansuyu ekiplerimiz ile yangınların söndürülmesi, bölgedeki vatandaşlarımızın güvenli bölgelere geçişi ve zor durumda kalmış durumda olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yangın bölgelerindeki ulaştığımız vatandaşlarımıza acil insani yardımlarımız kapsamında su, ayran, giyecek, sıcak yemek ve gıda dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Yangın sonrası da bölgelerdeki mağdur olan vatandaşlarımızı tespit edip yaralarını sarmaya çalışıyoruz.” dedi.

Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit ile irtibatlı şekilde çalışmaları sürdürdüklerini belirten Özkanlı: “Şimdi Antalya ilimizdeki yaraları sarmak için ekiplerimizle beraber seferberiz. Burada Manavgat Kaymakamımız Dr. Mustafa Yiğit ile irtibatlı şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Destek ve hassasiyetleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Manavgat, İbradi, Alanya ve Akseki ilçelerimizdeki yangınlar çok şükür kontrol altına alındı. Ümit ediyoruz ki bir daha bu yangınlar yaşanmaz. Yangınlarda zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yangınlarda vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum.” dedi.

xvxcv.jpg
Cansuyu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Medet Bulut ise Tüm Türkiye’ye sıçrayan bu yangınların ciğerleri yaktığını söyledi. Bulut: “Manavgat bölgemizdeki ormanlara bakınca gerçekten büyük bir felaketin yaşandığını gözlerimizle gördük. Milletçe ciğerlerimiz yanıyor. Mağdur olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için Cansuyu Derneği olarak elimizden geleni yapacağız inşallah.” dedi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tırlar Antalya’ya ulaştı11 Ağustos 2021 Çarşamba 04:45
  • Can dostların yaraları sarılıyor11 Ağustos 2021 Çarşamba 04:00
  • Pursaklar’ın gençleri Türkiye şampiyonu11 Ağustos 2021 Çarşamba 03:30
  • Başkanın minik misafirleri11 Ağustos 2021 Çarşamba 03:00
  • Çevre dostu denetimler 11 Ağustos 2021 Çarşamba 01:30
  • Kahramankazan’a kent meydanı 11 Ağustos 2021 Çarşamba 01:15
  • Yaralı şahin belediyeye emanet11 Ağustos 2021 Çarşamba 01:00
  • 30 Ağustos Zafer Parkı11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:15
  • Büyükşehir'den Farkındalık Etkinliği11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:15
  • Sincan Belediyesi Parkları Kauçuk ile Kaplıyor11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti