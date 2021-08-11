Yangınzedelere Cansuyu

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yangınların başladığı ilk günden itibaren yangınları söndürme ve yangından etkilenen vatandaşlara acil insani yardımlarını ulaştırma noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Cansuyu Derneği Genel Başkan Yardımcısı Murtaza Özkanlı, Yönetim Kurulu Üyesi Medet Bulut ile birlikte Antalya’nın Manavgat İlçesinde Orman yangınları ve Cansuyu’nun yardımları ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

Ülkemizin son dönemde zor bir süreçten geçtiği söyleyen Özkanlı, orman yangınları ile yüreklerinde tutuştuğunu söyledi. Özkanlı: “Geçtiğimiz günlerde Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizde meydana gelen sel felaketi ile yüreğimiz dağlanmıştı. Şimdi de orman yangınları ile yüreğimiz tutuştu. Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan yangınlar ile mücadele yoğun şekilde devam ediyor. 28 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında 53 ilimizde 275 tane orman yangını çıktı ve bu yangınların 272'si kontrol altına alındı. 3 bölgemizde devam eden orman yangını var ve bu yangınları söndürmek için büyük gayret var. Bu süreçte maddi manevi büyük kayıplar verdik. Rabbimizden temenni ediyoruz ki bu yangınların tamamı yakın zamanda kontrol altına alınacaktır.” dedi.

Cansuyu’nun bu süreçte yaptığı yardımlara da değinen Özkanlı, derneğin kurulduğu günden bu yana nerede bir acı nerede bir ıstırap varsa orada olmayı kendisine amaç edindiğini belirtti. Özkanlı: “Cansuyu Derneği olarak orman yangınlarının başladığı ilk andan itibaren ülkemizin dört bir köşesinde yangından etkilenen vatandaşlarımız yaralarını sarmak ve ülkemizin bu sıkıntıdan kurtulması için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Son verilere göre yangınların 53 ilde 275 orman yangını çıktığını öğrendik. Gücümüz yettiğinde İl Temsilciliklerimiz ve Cansuyu ekiplerimiz ile yangınların söndürülmesi, bölgedeki vatandaşlarımızın güvenli bölgelere geçişi ve zor durumda kalmış durumda olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yangın bölgelerindeki ulaştığımız vatandaşlarımıza acil insani yardımlarımız kapsamında su, ayran, giyecek, sıcak yemek ve gıda dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Yangın sonrası da bölgelerdeki mağdur olan vatandaşlarımızı tespit edip yaralarını sarmaya çalışıyoruz.” dedi.

Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit ile irtibatlı şekilde çalışmaları sürdürdüklerini belirten Özkanlı: “Şimdi Antalya ilimizdeki yaraları sarmak için ekiplerimizle beraber seferberiz. Burada Manavgat Kaymakamımız Dr. Mustafa Yiğit ile irtibatlı şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Destek ve hassasiyetleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Manavgat, İbradi, Alanya ve Akseki ilçelerimizdeki yangınlar çok şükür kontrol altına alındı. Ümit ediyoruz ki bir daha bu yangınlar yaşanmaz. Yangınlarda zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yangınlarda vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum.” dedi.



Cansuyu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Medet Bulut ise Tüm Türkiye’ye sıçrayan bu yangınların ciğerleri yaktığını söyledi. Bulut: “Manavgat bölgemizdeki ormanlara bakınca gerçekten büyük bir felaketin yaşandığını gözlerimizle gördük. Milletçe ciğerlerimiz yanıyor. Mağdur olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için Cansuyu Derneği olarak elimizden geleni yapacağız inşallah.” dedi.



