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Yankesici kadınlar güvenlik kamerasına takıldı: 3 kadın tutuklandı

Yankesici kadınlar güvenlik kamerasına takıldı: 3 kadın tutuklandı
İstanbul'da metrobüs duraklarında yankesicilik yaptıkları tespit edilen 3 kadın suçüstü yakaladı. Sevk edildikleri adliyede tutuklanan şüphelilerin hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos Pazar günü saat 18.30 sıralarında Haramidere Metrobüs Durağı'nda gerçekleşen yankesicilik olayı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler sınırlarındaki metrobüs duraklarının güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin Y.D., B.D., N.A. olduğunu ve 7 yankesicilik olayına daha karıştığı tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheliler suçüstü yakalanırken, içinde bin lira, 501 Dolar ve 5 Euro olan cüzdan da sahibi Filipinler uyruklu M.U.'ya teslim edildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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