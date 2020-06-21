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Yanlış adama çattılar! 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi

Yanlış adama çattılar! 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Ankara'da, trafikte tartıştığı kişilerin saldırısına uğradığı öne sürülen kick boks sporcusu Ümit Ö. (26), üzerine gelen 3 kişiyi tekme ve yumruklarla 30 saniye içinde yere düşürdü.

Olay, Keçiören ilçesindeki Ufuktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gece saatlerinde dışarıdan evine dönen Ümit Ö., iddiaya göre, trafikteki sürücünün tacizine uğradı. İsmi belirlenemeyen 3 kişi tarafından önü kesilerek, darbedilen Ümit Ö., olay yerinden uzaklaştı. Ancak 3 kişi, Ümit Ö.'ü takip ederek, evinin önünde saldırdı. Saldırıya karşılık veren Ümit Ö., 3 kişiye tekme ve yumruklarla karşılık verdi. Ümit Ö., kendisine vuran saldırganları 30 saniyede yere düşürdü. Mahallelinin araya girmesiyle kavga sona erdi. 3 kişi de araçlarına binerek, bölgeden uzaklaştı.

'SADECE KENDİMİ KORUDUM'

Yıllardır kick boks ile uğraştığını belirten sporcu Ümit Ö., "Dün normal bir şekilde evime geliyordum. Beyaz bir araç, yolda kırmızı bir araçla dalaşıyordu. Ben de yanlarından geçtim gittim. Yanlarından geçtikten sonra kafayı bana taktı, arabayı üzerime kırdı. Arkama geçti uzunları yaktı. Önüme geçti, arabayı önüme kırdı. Daha sonra indi, bağırmaya çağırmaya başladı. Ben kavga etmemek için arabadan inmedim. Elini savurunca benim dudağıma geldi ve dudağım patladı. Sonra ben yine bir şey yapmadım ama evime kadar geldim. 3 kişi beni buraya kadar takip etti, ben de artık kendimi korumam gerektiğini düşünerek o iç güdüyle hareket ettim. Yaptığım tek şey buydu. O arkadaşları da tanımam etmem, ilk defa gördüm. Trafik magandalığı dedikleri bu olsa gerek. İnsanlara sataşmak için bahane arıyorlar. Ama bu sefer yanlış kişiye çattılar. Bunun da farkına varmışlardır umarım. Hiç kimseyi dövme niyetinde değildim, ben kendimi korudum" diye konuştu. 

Ümit Ö. ayrıca olayla ilgili şikayetçi olmadığını söyledi.

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