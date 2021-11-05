  • BIST 1.583,590
  • Altın 565,73
  • Dolar 9,6792
  • Euro 11,2192
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 9 °C
»

Yanlış Adres Uyarısı

Pursaklar Belediyesi, yanlış adres bildirimi nedeniyle vatandaşların gündelik hayatlarında herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamaları için uyarıda bulundu. 
Yanlış Adres Uyarısı

Pursaklar Belediyesi tarafından, kanunun 68’inci maddesine kişilerin adres bildirme yükümlülüğü bulunduğu belirtilirken, 31 Aralık 2021 yılı tarihine kada adres bildiriminde bulunmayanlara 94 TL, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara ise 1.963 TL idari ceza uygulanacağının altı çizildi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediyenin hizmet kalitesini artırması için Pursaklar’da yaşayan ama ikametgâhı farklı il ve ilçelerde bulunan vatandaşlara da çağrıda bulundu. 

‘‘Yanlış adres bildirmenin cezası olduğunu unutmayın’’

Her bir vatandaşın yaşadığı yere katkı sağlamasının en temel yolunun ikametgâh adresini bulunduğu ilçeye taşıması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Oturduğunuz adresi yanlış bildirmeniz, doğumdan ölüme sağlıktan eğitime birçok açıdan sıkıntı çekmeniz anlamına gelir. Lütfen ikametgâh adresinizi kontrol edin. Yanlış adres bildirmenin cezası olduğunu unutmayın’’ dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minik taekwondocular nefes kesti06 Kasım 2021 Cumartesi 00:04
  • Çocuk Kulübünde Eğlence06 Kasım 2021 Cumartesi 00:03
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Organ Bağışı Kampanyası06 Kasım 2021 Cumartesi 00:02
  • Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nın Restorasyonu Başlıyor06 Kasım 2021 Cumartesi 00:01
  • Başkent’te Karekod Anket Dönemi Başladı05 Kasım 2021 Cuma 00:17
  • Hijyen malzemeleri üretilerek tasarruf sağlanıyor 05 Kasım 2021 Cuma 00:16
  • Gençlerle Baş Başa05 Kasım 2021 Cuma 00:15
  • Camiler Dezenfekte Ediliyor05 Kasım 2021 Cuma 00:14
  • Yuva’ya Estetik Dokunuş05 Kasım 2021 Cuma 00:13
  • Pursaklar'da Şampiyona Hazırlığı05 Kasım 2021 Cuma 00:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti