Yanlış Adres Uyarısı

Pursaklar Belediyesi, yanlış adres bildirimi nedeniyle vatandaşların gündelik hayatlarında herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamaları için uyarıda bulundu.

Pursaklar Belediyesi tarafından, kanunun 68’inci maddesine kişilerin adres bildirme yükümlülüğü bulunduğu belirtilirken, 31 Aralık 2021 yılı tarihine kada adres bildiriminde bulunmayanlara 94 TL, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara ise 1.963 TL idari ceza uygulanacağının altı çizildi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediyenin hizmet kalitesini artırması için Pursaklar’da yaşayan ama ikametgâhı farklı il ve ilçelerde bulunan vatandaşlara da çağrıda bulundu.

‘‘Yanlış adres bildirmenin cezası olduğunu unutmayın’’

Her bir vatandaşın yaşadığı yere katkı sağlamasının en temel yolunun ikametgâh adresini bulunduğu ilçeye taşıması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Oturduğunuz adresi yanlış bildirmeniz, doğumdan ölüme sağlıktan eğitime birçok açıdan sıkıntı çekmeniz anlamına gelir. Lütfen ikametgâh adresinizi kontrol edin. Yanlış adres bildirmenin cezası olduğunu unutmayın’’ dedi.