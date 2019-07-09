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Yanlış iğne hayatını kararttı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sol ayağındaki şişlik nedeniyle özel hastaneye giden Celal Özmen'in sağ tarafına yapılan iğne sinirine denk geldi.
Yanlış iğne hayatını kararttı

Edremit'teki Altınoluk Mahallesi'nde oturan Celal Özmen (75), sol ayağındaki şişlik nedeniyle, ilçedeki özel hastaneye gitti. Özmen hastanede yatırılarak tedaviye alındı. Tedavisi sırasında iddiaya göre sağ tarafından yapılan iğne sinirine denk gelince Özmen sağ ayağını kullanamamaya başladı. Celal Özmen olayı şöyle anlattı:

"Hastanede yatarken hemşire geldi ve iğne vuracağını söyledi. Sağ tarafıma bir iğne vurdu, sanki dünya başıma yıkıldı. O saatten sonra sağ ayağım tutmaz oldu. Sonra doktorlara durumumu söyledim, 'Bana ne yaptınız?' dedim, beni aynı hastanenin ortopedi doktoruna gönderdi. Ortopedi doktoru, iğneden kaynaklandığını ve ortopediyle ilgili bir rahatsızlık olmadığını söyledi. Beyin cerrahisi geldi, '20 günde geçer' dedi. Sonrasında kimse ilgilenmedi."

'TELEFON AÇIP 'İNSAN HATASI GEÇMİŞ OLSUN' BİLE DEMEDİLER'

Hastaneye güveni kalmadığını bu yüzden oradan ayrıldığını ve toplam 3 gün için kendisinden bin TL alındığını söyleyen Özmen, "Edremit, Havran, Bursa ve son olarak Balıkesir Üniversitesi Hastanelerine gittim. Son gittiğim üniversite hastanesinde 18 ile 24 ay arasında anca geçebileceğini söylediler. En kızdığım nokta bana telefon açıp, 'İnsan hatası, geçmiş olsun' bile demediler. Eşim zaten kalkamıyor. Ona ben bakıyordum. Şimdi ben de bakıma muhtaç duruma geldim. Almanya'dan oğlum ve gelinim geldi bize bakmak için. O da Almanya'daki işinden oldu. Onlar olmasa su verecek kimse yok. Savcılığa şikayetçi oldum. Şu an tek isteğim sorumluların cezalarını çekmesi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Her şeyden önce vicdanen düşünmeleri gerekirdi" dedi.

Yatağa mahkum olduğunu ve eşinin kendisine baktığını söyleyen Neriman Özmen, "Oğlum olmasa perişan olmuştuk. O da Almanya'ya dönmek zorunda. Nasıl yaşayacağız bilmiyorum" dedi.

'AİLEMİZİ BU HALE GETİRENLER CEZALARINI ÇEKSİN'

Çiftin Almanya'da yaşayan oğulları Şahin Özmen (34), Nisan ayında Almanya'dan eşiyle birlikte gelmek zorunda kaldıklarını söyleyip "Almanya'daki işimden de oldum. Bende babamın hakkını aramasını istiyorum. Bütün ailemiz bu durumdan etkilendi. Şimdi bende oturma iznim nedeniyle dönmek zorundayım. Kim bakacak, nasıl olacak bilmiyorum. Kalkıp su alacak durumları yok. Konu komşudan yardım istenecek. Aileyi bu duruma getiren sorumluların mutlaka cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi.

Hastane yönetimi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Hasta şikayetini ilgili yerlere yapmıştır. İlgili savunma da ilgili yere gönderilmiştir. Bizimle ilgili açıklama yapacak durumumuz yok. Biz zaten ilgili yerlere açıklamamızı yaptık. Konu da zaten Sağlık Müdürlüğü'ne intikal etti. Savunma yazıldı, gönderildi."

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