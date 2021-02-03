  • BIST 1.521
  • Altın 423,352
  • Dolar 7,1625
  • Euro 8,6108
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 13 °C
»

Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan sanığa 4,5 yıl hapis cezası

Kayseri'de tanımadığı birinin banka hesabına yanlışlıkla yatırdığı 3 bin 500 lirayı harcadığı iddiasıyla hakkında dolandırıcılık suçunda dava açılan sanığa 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezası verildi.
Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan sanığa 4,5 yıl hapis cezası

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanık O.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Müşteki Y.E. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık O.A. esasa ilişkin savunmasında, tanımadığı birinin banka hesabına 3 bin 500 lira yatırdığını, gün içinde de konuya ilişkin kendisini arayan kimse olmadığı için parayı harcadığını söyledi. Bunun suç olduğunu bilmediğini öne süren O.A, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık O.A'yı "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadıköy'de Boğaziçi eylemine polis müdahalesi02 Şubat 2021 Salı 21:36
  • Horoz dövüşü baskınında 77 kişiye 345 bin lira ceza02 Şubat 2021 Salı 20:38
  • Salihli'de 1449 parça tarihi eser ele geçirildi02 Şubat 2021 Salı 19:43
  • Akhisar'da kumar operasyonu: 5 gözaltı02 Şubat 2021 Salı 19:42
  • Balkonundan rastgele ateş ettiği içini kendisini ihbar eden kişiyi vurdu02 Şubat 2021 Salı 19:41
  • Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 3 yaralı02 Şubat 2021 Salı 19:40
  • Önce silahla vurdu, sonra hastaneye götürdü02 Şubat 2021 Salı 19:40
  • Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı02 Şubat 2021 Salı 18:44
  • Savcı 'meşru müdafaa yok' dedi, Melek İpek için müebbet istedi02 Şubat 2021 Salı 16:11
  • Emniyet Genel Müdürlüğü 'Aşağı bak' iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı02 Şubat 2021 Salı 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti