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Yanlışlıkla hesabına geçen 29 bin TL’yi iade etti

AYDIN’ın Söke ilçesinde, TARİŞ’te işçi olarak çalışan Serkan Yirmibeş (44), yanlışlıkla hesabına yatırılan 29 bin TL’yi, sahibine geri gönderdi.
Yanlışlıkla hesabına geçen 29 bin TL’yi iade etti

Söke’de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Serkan Yirmibeş, iş yerinde olduğu sırada, hesabına 29 bin TL geldiğine dair mesaj aldı. Paranın kendisine ait olmadığını fark eden ve kredi kartından dolayı paraya el konulacağını düşünen Yirmibeş, banka şubesine giderek, durumu bildirdi. Parayı gönderen kişiye ulaşan yirmibeş, 29 bin TL'yi sahibine geri gönderdi.

‘PARA BİR ŞEY OLACAK DİYE KORKTUM’

Hesaba yatan paraya bir şey olacak diye korktuğunu belirten Yirmibeş, “İş yerinde telefonuma mesaj geldi. Normalde mesajlara geç bakarım ama o an hemen baktım. Mesajda hesabıma 29 bin lira para yatırıldığını öğrendim. Hemen izin alarak bankaya gittim. Çünkü kredi kartı borcum vardı. Başkasının parasını borcum nedeniyle kesilebilirdi. Paraya bir şey olmasın diye hemen hesaptan çektim ve sahibini araştırmaya başladım. Parayı yatıran kişinin 'Erkan Karasan' İzmirli bir vatandaş olduğunu öğrendik. O sırada o da bizim iletişim numaramıza ulaşmış ve beni aradı. Hemen hesabına geri  yatırarak iade ettik. İnsanlık görevimi yaptım" dedi.

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