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‘Yapamazsın’ denilen her şeyi yaptı

İstanbul'da yaşayan 14 yaşındaki BİLFEN Okulları Çamlıca öğrencisi olan Ömer Arda Aydın bu sene Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı ve 181 birinciden bir tanesi oldu.
‘Yapamazsın’ denilen her şeyi yaptı

Ancak Ömer Arda Aydın'ın bir özelliği daha vardı. 8 yaşında tip 1 diyabet hastası olduğu ortaya çıkan Aydın tam bir futbol hastasıydı. Futbol ile istediği gibi ilgilenemeyeceği söylenen Ömer Arda, küçük yaşına rağmen büyük bir disiplin ile sürekli kan şekerini ölçerek, doğru beslenerek, haftanın 7 günü futbol antrenmanı yapmaya devam etti. Sosyal hayatını aksatmadan Türkiye birincisi olan Ömer Arda Aydın diğer birincilerin genelinin aksine mühendislik ya da doktorluk gibi meslekler istemiyor. Onun hayali çocukluğundan beri iç içe olduğu futbolda antrenörlük yapmak.


"SEN DİYABETLİSİN FUTBOL OYNAYAMAZSIN"

Kendisine futbol oynayamayacağı söylenen Ömer Arda Aydın, ilk tanı aldığı zamanlar yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben 8 yaşından beri tip 1 diyabet hastasıyım. İlk zamanlarda dediler ki 'Diyabetlisin, futbol oynayamazsın. Sadece egzersiz düzeyinde yapabilirsin.' Bunun bana söylenmiş en büyük yalan olduğunu gördüm. O günden beri bazen haftada 7 tane antrenman yaptım ama bana hiçbir sorun yaşatmadı. Sadece şekeri dengede götürmek çok önemli. Zaten tip 1 diyabet düşünüldüğü gibi zor bir hastalık değil. Yanımda sürekli iğnem, şeker ölçüm cihazım, meyve suyum oluyor. Bazen düzeltme dozu olarak iğne yapmam gerekebiliyor. Yemeklerden önce iğnemi yapıyorum."

"DİYABET BİR ENGEL DEĞİL"

Yeni tanı alan tip 1 diyabetlilere ve ailelerine tavsiyelerde bulunan Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "Büyük ihtimalle onlara da 'Spor yapamazsın. Bunları yiyemezsin diyebilirler. İlk dönem bunlara inandım ama ilerleyen yıllarda aslında hiçbir şeyin engel olmadığını gördüm. İstediğim her şeyi yiyebiliyorum, istediğim her sporu yapabiliyorum. Diyabet bu anlamda bir engel değil. Tek yapmaları gereken bir disiplin ve dengede götürmek."

"CİLT ALTINA YERLEŞTİRİLEN ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZLARI ÇOCUKLAR İÇİN SGK KAPSAMINA ALINMALI"

Parmak delmeden, cilt altına yerleştirilerek kan ölçümü sağlayan cihazın 18 yaşından küçükler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme kapsamına alınması çağrısında bulunan Aydın, bunun küçük çocuklar için çok acılı bir işlem olduğunu ifade etti ve "İlk diyabet tanısı aldığım zaman parmak delme işlemini yapmak zorundaydım. Bu hem zor hem de bazen yaralar oluşmasına neden olabiliyor. Bence hiçbir çocuk bunu yaşamamalı ve SGK kapsamına alınmalı."

Gelecek hedefinin ise futbol antrenörlüğü olduğunu belirten Aydın, Almanya'da spor üzerine okumak istediğini ifade ederek, "Birçok kişiden biraz farklı bir hedefim var. İlerde ben teknik direktör olmak istiyorum. Bunun nedeni futbola olan aşkım diyebiliriz. İşin yönetme tarafına da ilgim oldu son yıllarda" dedi.

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