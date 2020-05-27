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Yapay zekalı "EBA Asistan" 10 milyon mesaja yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitimde öğrencilerin ve velilerin sorularının anlık cevaplanabilmesi için geliştirilen yapay zekaya sahip EBA Asistan ile 9 milyon 801 bin 240 mesaj yanıtlandı.
Yapay zekalı "EBA Asistan" 10 milyon mesaja yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitimde öğrencilerin ve velilerin sorularının anlık cevaplanabilmesi için Türk mühendislerince geliştirilen yapay zekaya sahip "EBA Asistan" ile 6 haftada yaklaşık 10 milyon mesaja yanıt verildi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, kullanıcı sorularına anında yanıt vermek, sorunları çözmek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen uzaktan eğitim sanal asistanı, 13 Nisan'da hizmete girdi.

81 ilin tamamından giriş yapılan EBA Asistan üzerinden ilk hafta 703 bin 209 kullanıcının yönelttiği toplam 2 milyon 536 bin 903 mesaj cevaplandı.

2'nci hafta, 947 bin 456 kullanıcının 3 milyon 486 bin 300 mesajı, 3'üncü hafta 1 milyon 717 bin 150 kullanıcının 6 milyon 101 bin 911 mesajı yanıtlandı.

4'üncü hafta tekil kullanıcı sayısı 2 milyon 217 bin 529'a, mesaj sayısı 7 milyon 913 bin 615'e, 5'inci hafta ise tekil kullanıcı sayısı 2 milyon 591 bin 830'e, mesaj sayısı ise 9 milyon 415 bin 142'ye yükseldi. 21-27 Mayıs'ı içeren 6'ncı hafta ise 2 milyon 684 bin 390 kullanıcının 9 milyon 801 bin 240 mesajı cevaplandı.

EBA Asistan'da ilk haftaya kıyasla 6 haftada, mesaj ve tekil kullanıcı sayısında yaklaşık 4'er kat artış sağlanmış oldu.

Kullanıcıların 82,7'si EBA mobil, 17,3'ü web üzerinden asistana ulaştı.

Yapay zekayla sorulara anında yanıt verildi
"www.eba.gov.tr" adresinden ulaşılabilen yapay zeka sistemi, serbest metin şeklinde yazılanları anlıyor, sorulara ilgili cevabı veriyor ve kullanıcıları en doğru şekilde yönlendiriyor.

EBA Asistan'dan şifre alma, şifre yenileme, ders programı sorgulama, sınavlarının durumu, öğretmenlerle görüşme, ders tekrarı yapma gibi konulardaki sorulara anında yanıt bulunabiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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