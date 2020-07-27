  • BIST 1.196
  • Altın 434,040
  • Dolar 6,8443
  • Euro 8,0461
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Yapımı yılan hikayesine döndü

Büyükşehir tarafından, 4 yıl önce Bentderesi’nde başlatılan “Ulus Kültür Merkezi, Kapalı Çarşı, Dolmuş Durakları” projesinin yapımı yılan hikâyesine döndü. 2018’de hizmete açılması planlanan 5 katlı projenin kaba inşaatı dahi bitirilemedi. 
Yapımı yılan hikayesine döndü

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce 2016 yılında Hacı Bayram Cami’nin arkasındaki eski dolmuş duraklarının bulunduğu noktada başlatılan ve 650 araç kapasiteli kapalı modern minibüs duraklarının yanı sıra kültür merkezi, bilim müzesi, kapalı çarşıların yer alacağı 5 katlı dev kompleksin yapımı yılan hikâyesine döndü. 2018’de hizmete açılması beklenen proje yarım kaldı. 

20200725_101158.jpg

KABA İNŞAATI DAHİ BİTİRİLEMEDİ 
Temeli atılmasının ardından 1,5 yılda tamamlanması planlanan “Ulus Kültür Merkezi, Kapalı Çarşı, Dolmuş Durakları”  yapım işinin aradan geçen süre zarfında kaba inşaatı bile bitirilemedi. Yapımını YDA’nın üstlendiği dev projenin akıbeti merak konusu oldu. Başkentliler, “Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı” projesi kapsamında 4 yıl önce temeli atılan projenin bir an önce bitirilerek hizmete açılmasını bekliyor. Vatandaşlar, “Cazibe merkezi olacak diye başlatılan projenin yarım kalması bizleri üzüyor. Tarihi mekandaki inşaatın bir an önce bitmesini istiyoruz. Bu proje neden bu kadar uzadı ona da anlam veremiyoruz” dedi.   

GÖZLER BAŞKAN YAVAŞ’TA 
Melih Gökçek döneminde başlanılan ve yıllardır sürüncemede kalan projeyle ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın nasıl bir tasarrufta bulunacağı merak ediliyor.   

20200727_091241.jpg

90 BİN METREKARE ALANA SAHİP OLACAK
Bitmesi dört gözle beklenen proje 21 bin metrekarelik alanda, 90 bin metrekare kapalı alana sahip. Selçuklu mimarisi tarzındaki 5 katlı projenin 2 katında 650 dolmuş hizmet verecek. Modern minibüs-dolmuş duraklarının yanı sıra kongre merkezi, bilim müzesi, sergi alanları, yeme içme alanları ve sosyal donatılar da yer alacak.  

ulus-1024x588.jpg

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 27 Temmuz 2020 - ASKİ27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 27 Temmuz 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 27 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:00
  • Kurbanlıklarda sahtekarlık: Kapaksız, diş atmamış mala sahte diş takıyorlar27 Temmuz 2020 Pazartesi 04:58
  • Pursaklar'da üreticiden tüketiciye köylü pazarı27 Temmuz 2020 Pazartesi 03:54
  • Afiyetver’e yoğun ilgi27 Temmuz 2020 Pazartesi 02:48
  • Öykülerin Dilinden Eğitim 727 Temmuz 2020 Pazartesi 00:37
  • Hepsi Boşuna Mıydı?27 Temmuz 2020 Pazartesi 00:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti