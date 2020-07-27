Yapımı yılan hikayesine döndü

Büyükşehir tarafından, 4 yıl önce Bentderesi’nde başlatılan “Ulus Kültür Merkezi, Kapalı Çarşı, Dolmuş Durakları” projesinin yapımı yılan hikâyesine döndü. 2018’de hizmete açılması planlanan 5 katlı projenin kaba inşaatı dahi bitirilemedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce 2016 yılında Hacı Bayram Cami’nin arkasındaki eski dolmuş duraklarının bulunduğu noktada başlatılan ve 650 araç kapasiteli kapalı modern minibüs duraklarının yanı sıra kültür merkezi, bilim müzesi, kapalı çarşıların yer alacağı 5 katlı dev kompleksin yapımı yılan hikâyesine döndü. 2018’de hizmete açılması beklenen proje yarım kaldı.

KABA İNŞAATI DAHİ BİTİRİLEMEDİ

Temeli atılmasının ardından 1,5 yılda tamamlanması planlanan “Ulus Kültür Merkezi, Kapalı Çarşı, Dolmuş Durakları” yapım işinin aradan geçen süre zarfında kaba inşaatı bile bitirilemedi. Yapımını YDA’nın üstlendiği dev projenin akıbeti merak konusu oldu. Başkentliler, “Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı” projesi kapsamında 4 yıl önce temeli atılan projenin bir an önce bitirilerek hizmete açılmasını bekliyor. Vatandaşlar, “Cazibe merkezi olacak diye başlatılan projenin yarım kalması bizleri üzüyor. Tarihi mekandaki inşaatın bir an önce bitmesini istiyoruz. Bu proje neden bu kadar uzadı ona da anlam veremiyoruz” dedi.

GÖZLER BAŞKAN YAVAŞ’TA

Melih Gökçek döneminde başlanılan ve yıllardır sürüncemede kalan projeyle ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın nasıl bir tasarrufta bulunacağı merak ediliyor.

90 BİN METREKARE ALANA SAHİP OLACAK

Bitmesi dört gözle beklenen proje 21 bin metrekarelik alanda, 90 bin metrekare kapalı alana sahip. Selçuklu mimarisi tarzındaki 5 katlı projenin 2 katında 650 dolmuş hizmet verecek. Modern minibüs-dolmuş duraklarının yanı sıra kongre merkezi, bilim müzesi, sergi alanları, yeme içme alanları ve sosyal donatılar da yer alacak.

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-