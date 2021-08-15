Yapracık Köy Konağı açıldı

Etimesgut Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yapracık Mahallesi Köy Konağı törenle hizmete girdi.

Açılış törenine Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Başkan Demirel yaptığı konuşmada ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda birçok hizmet ve yatırım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Geçen hafta Ballıkuyumcu Köy Konağımızın açılışını yapmıştık. bu haftada da Yapracık Köy Konağımızın açılışın gerçekleştiriyoruz. Köy Konağımız ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili de belediyenin her alanda güzel hizmetler yaptığını kaydederek, köy konağınn hayırlı olması temennisinde bulundu. Yapılan konuşmaların ardından konağın açılış kurdelası protokol üyeleri tarafından kesildi.

750 m²’lik alan üzerine iki katlı bir betonarme yapı olarak yapılan konakta, mahalle sakinlerinin sosyal kültürel etkinlikleri için 200’er m² 2 adet sosyal kültürel alan, mutfak hizmet veriyor.