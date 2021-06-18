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Yapracık mahallesi için söz hakkı etimesgutluların

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘‘Akıllı Kent’’ uygulamalarını Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.
Yapracık mahallesi için söz hakkı etimesgutluların

 Katılımcı demokrasi anlayışıyla hazırlanan ve Başkent Mobil içerisinde yer alan ‘‘Söz Hakkı’’ modülünde Etimesgutlu vatandaşlar için iki soruluk anket düzenlendi. Anketin sonucuna göre Yapracık Mahallesi’nde bulunan iki adet Büyükşehir Belediyesi arazisinin nasıl kullanılacağına mahalle sakinleri karar verecek. 

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    Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm Türkiye’ye örnek olan katılımcı belediyecilik anlayışıyla Ankaralıların kent yönetiminde söz sahibi olmasına olanak sağlıyor. 
    Akıllı kent uygulamalarını Ankara’da yaygınlaştırmaya devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Başkent Mobil” uygulaması üzerinden Başkentlilerin kendi mahalle ve bölgelerinde yapılacak yatırım ve projelere karar vermeleri için “BLD 4.0” uygulaması olan “Söz Hakkı” modülünü hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi lokal anlamda ilk olarak Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi’nde yer alan Büyükşehir Belediyesine ait iki adet boş arazinin nasıl değerlendirileceğine mahalle sakinlerinin karar vermesi için anket düzenledi. 

ANKET ÇALIŞMASINA YALNIZCA ETİMESGUTLULAR KATILACAK
    Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı ilk duyuruda Yapracık Mahallesi’ndeki boş arazilere yapılacak yapılar için Etimesgutluların fikrini sordu. 
    Başkent Mobil içerisinde yer alan ‘‘Söz Hakkı’’ modülünde Yapracık Mahallesi’nde yer alan Büyükşehir Belediyesine ait boş  arazilerin nasıl değerlendirileceğine karar vermek üzere Etimesgutluların yanıtlaması için iki soruluk şu anket çalışması yayınlandı: 
 1-Evliya Çelebi Caddesi üzerinde Yapracık semt pazarı üzerinde bulunan 4749 metrekarelik boş arazi sizce hangi yapıyla değerlendirilmelidir? 
-Düğün Salonu
-Akıllı Kütüphane
-Kreş ve Gündüz Çocuk Bakım Evi
-Pazar yerinin genişletilmesi
-Yeşil Alan oturma alanı
-Çocuk Parkı
-Otopark
-Başkent Market
-Diğer
 2-Safahat Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi kesişiminde C55 TOKİ Konutları karşısında bulunan 4346 metrekarelik boş arazi sizce hangi yapı ile değerlendirilmelidir? 
-Düğün Salonu
-Akıllı Kütüphane
-Kreş ve Gündüz Çocuk Bakım Evi
-Kapalı Pazar Yeri 
-Yeşil Alan Oturma Alanı
-Çocuk Parkı
-Otopark
-Başkent Market
-Diğer
   Anket çalışmasının tamamlanmasının ardından gelecek yanıtlara göre Büyükşehir Belediyesi Etimesgutluların en çok istediği yapılar için çalışmalara başlayacak.
 

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