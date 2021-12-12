Yapracık TOKİ’de görevli 4 kapıcı sendikalı oldukları için işten atıldılar

Yapracık TOKİ’de görevli 4 kapıcı, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle site yönetimince işten atıldı. Site yönetiminin bu kararını Hizmet-İş Sendikası protesto etti.

Sendika yetkilileri, kapıcıların işe geri alınmaması halinde yasal sürecin başlatılacağını açıkladı.

Etimesgut Yapracık TOKİ 4. Etap’ta çalışan 4 kapıcının, sendikalı oldukları gerekçesiyle site yönetimi tarafından işten çıkarıldığı iddia edildi. Hak-İş Sendikası, kapıcıların işten çıkarılmasını protesto ederek oturma eylemi yaptı.

İŞTEN ÇIKARMA PROTESTO EDİLDİ

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası'na üye 4 kapıcının işten çıkarılmasını protesto etmek için Hizmet-İş Genel Sekreter Vekili Av. Oğuz Aksoy, Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere, Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Murat Demirtaş bir basın açıklaması yaptı. Yapracık TOKİ konutlarında yapılan protestoya işten çıkarılan kapıcılar, aileleri ve site sakinleri de katıldı.

KIŞ VAKTİ İŞTEN ATILDILAR

Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere, konut görevlisi 4 kapıcının sendikaya üye olmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarılmalarının anayasal bir suç olduğuna dikkat çekip kapıcıların tekrar işe alınmasını, kimsenin kış mevsimi mağdur edilmemesini istedi.

“İŞE ALINMAZLARSA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK”

Dere, kapıcıların hukuksuz bir şekilde işlerine son verildiğini kaydederek, “Yapracık TOKİ 4. Etap Site yönetimi üyelerimizi haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarmıştır. Bu açıkça anayasal bir suçtur. Site yönetimini yaptıkları yanlıştan geri dönmeye ve üyelerimizi işlerine geri almaya davet ediyoruz. Hizmet-İş Sendikası olarak, konut görevlisi üyelerimizin her daim yanındayız. Hiçbir haklı sebep gösterilmeksizin sadece sendikalı oldukları için işlerinden edilen üyelerimizin işe geri alınma süreçleri site yönetimi tarafından başlatılmazsa sendikamız tarafından tüm yasal süreçlerin başlatılacaktır" dedi.

"HEM İŞSİZ HEM EVSİZ BIRAKMAK AHLAK DIŞIDIR"

Çalışanların kış mevsimi ve salgın döneminde işten çıkarılmalarının ahlak dışı olduğuna işaret eden Dere, "Anayasamızın 51. maddesinde geçen ‘Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz’ ifadesi açık ve nettir. Üyelerimizi sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atan site yönetimi alenen anayasal bir suç işlemiştir. Site yönetimi, işlediği anayasal suçun yanı sıra; ahlâk sınırlarını da açıkça çiğnemiştir. Ailelerine bakmak zorunda olan üyelerimizi kış mevsiminin tam ortasında işsiz bırakan site yönetimi bununla da yetinmemiş, üyelerimizden kaldıkları evlerini 15 gün içinde tahliye etmesini istemiştir. Kış mevsiminin ortasında emekçileri hem işsiz hem de evsiz bırakmak ahlâk dışıdır. Bu tutumun hiçbir inanış ve düşüncede yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

"KAPICI MODERN KÖLE GİBİ GÖRÜLDÜ"

Dere açıklamasına şöyle devam etti: "Site yöneticilerinin üyelerimizi işten çıkarıp evlerinden de ayrılmaları konusunda yaptığı baskılar ilk değil. Malum site yönetiminin hukuksuzluklarının daha öncesi de bulunmakta. Üyelerimizi adeta modern zamanın köleleri gören site yönetimi, akla ve vicdana sığmayacak mobbing uygulamalarına imza atmıştır. Sendikamız bu zulme ‘dur’ demek için yönetim ile görüşmüş, gerekli uyarıları yapmış ancak girişimleri sonuçsuz bırakılmıştır."

SENDİKA SAHİP ÇIKTI

"Site yönetimini buradan bir kez daha uyarıyoruz: Üyelerimiz yalnız değildir. Konut emekçilerinin yanında, 250 bini aşkın üye sayısıyla Hizmet-İş vardır. Üyelerimiz işlerine en kısa sürede iade edilmeli ve insanlık dışı çalışma koşulları bir an önce düzeltilmelidir. Sendika olarak bu konunun sıkı takipçisi olacağız.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA