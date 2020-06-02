  • BIST 108.232
  • Altın 378,608
  • Dolar 6,7704
  • Euro 7,5718
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor

Yaklaşık 50 bin dekar alanda üzüm üretiminin yapıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, asma yaprağı hasadı başladı.
Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden İslahiye Ovası'nda bağcılık yapılan 50 bin dekar alanda bugünlerde hummalı bir telaş var. 

İlçeye bağlı Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt ile diğer bazı mahallelerde "Antep karası", "Hatun parmağı", "Kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "Sultani" üzümlerinin yetiştiği bağlarda, yaprak hasadı yapılıyor.

Sarmanın ana malzemesi asma olan yaprağı kadınlar tarafından üzüm çiçeklerine ve bağ köklerine zarar vermeden toplanıyor.

İmece usulü veya günlüğü 50 liradan yevmiyeci işçiler tarafından toplanan yapraklar salamura işlemi yapılıp plastik bidonlarda veya şişelerde satışa sunuluyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzüm üretiminin ilçenin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirterek, mevsimsel yağışlardan dolayı bağ yapraklarının veriminin ve kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.

Köse, üzümün tarlada kilogramı yaklaşık 1 liradan alıcı bulurken, yaprağının 10 katına satıldığını dile getirdi.

Üzüm bağlarında yaprak toplayan kadınlardan Gülhan Taşkoparan da ev ekonomisine ek gelir olarak topladıkları yaprakları emek harcayıp kışlık salamura yaparak satışa sunduklarını belirtti.

Taşkoparan, yaprak toplanırken çok hassas davranılması gerektiğini anlatarak, yapılacak yanlış bir işlemin üreticinin bir yıllık emeğinin boşa gitmesine yol açabileceğini sözlerine ekledi.

Yaprak toplayan Emine Emek de hasat zamanında üzümün kilogramının yaklaşık 1 liradan satılırken yaprağın 10 liradan satıldığını, 5 kilogramlık bidonlarda salamura edilmiş halinin ise 40 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne yükselişle başladı02 Haziran 2020 Salı 10:18
  • Kozmetik ve temizlik ürünlerinin serbest dolaşım işlemlerinde yetkili gümrükler belirlendi02 Haziran 2020 Salı 10:17
  • Küresel piyasalar pozitif seyrediyor02 Haziran 2020 Salı 09:50
  • Kamu katılım finans kuruluşları 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor02 Haziran 2020 Salı 09:46
  • EPDK'den akaryakıt şirketlerine 'fiyatları makul seviyeye çekin' uyarısı02 Haziran 2020 Salı 09:40
  • BDDK'dan zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine kolaylık02 Haziran 2020 Salı 09:07
  • Zynga'nın hisseleri Türk oyun şirketini almasıyla 8 yılın zirvesine yükseldi02 Haziran 2020 Salı 09:04
  • Yerli oyun firması 1,8 milyar dolara satıldı01 Haziran 2020 Pazartesi 15:38
  • TCMB: Mayıs ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürdü01 Haziran 2020 Pazartesi 14:56
  • Turizm sektörü tatil kredisinden memnun01 Haziran 2020 Pazartesi 14:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti