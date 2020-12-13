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Yaptığı çalışmalar takdir topluyor

Mamak Belediyesi’nde ressamlık yapan Özgür Diler, duvarları renklendirmeye devam ediyor. Son durağı Kartaltepe kent Parkı olan Diler’in yaptığı çalışmalar takdir topluyor.
Yaptığı çalışmalar takdir topluyor

Mamak Belediyesi’nde ressamlık yapan Özgür Diler, okul duvarlarına, trafolara, muhtarlık binalarına, parklara ve merdivenlere milli ve manevi değerlerimizi yansıtan resimler çiziyor. Mamak’ı renklendiren ressam Diler, yaptığı resimlerle hem vatandaşı bilgilendiriyor, hem de ilçeyi güzelleştiriyor.

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VATANDAŞLAR MEMNUN
Diler yaptığı çalışmalardan dolayı takdir edildiğini belirtiyor. “Son zamanlarda park ve pazar yerlerindeki duvarlara milli ve manevi değerlerimizi yansıtan değerlerimizi resmediyorum.” Diyen Diler sözlerini şöyle sürdürdü, “Böylece hem duvarlar güzelleşmiş oluyor hem de vatandaşlarımız bilgilenmiş oluyor. Aynı zamanda milli ve menaevi duyguları diri tutulmuş oluyor. Birçok vatandaş yaptığım çalışmalardan dolayı resme ilgi duymaya başladı. Bu bizi mutlu ediyor.”

HEM DUVARLAR HEM İLÇE RENKLENİYOR
“Hem duvarları renklendiriyorum, hem de ilçeyi. İlçeyi renklendirmemde bana destek veren Belediye Başkanımız Murat Köse’ye teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız dünyada iz bırakmış milli ve manevi değerlerimizi öğreniyorlar. Böyle bir fırsatı bana sundukları için çok mutluyum. Onların desteği ve halkımızın talebi ile Mamak’ı daha güzel hale getirmeye gayret gösteriyoruz.”

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 MİLLİ VE MANEVİ DUYGULARI UYANDIRIYOR
Tarihe damga vurmuş Türk liderlerin portrelerini de resmeden Diler, Selçuklu Sultanı Alparslan, Osmanlı padişahları, İbni Sina, Mevlana gibi ilim adamlarını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün portrelerini duvarlara nakşediyor.  Bunun yanı sıra milli mücadeleyi anlatan, milli bayramları simgeleyen birçok çalışması da bulunuyor. Diler, bu tür renklendirme çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini belirterek. Çalışmalarının herkes tarafından beğenilmesinin kendisini motive ettiğini söylüyor.  

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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