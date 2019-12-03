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Yaptırımlar tekrar gündeme geldi

Cumhuriyetçi Senatör Graham ile Demokrat Senatör Van Hollen, Trump yönetimine Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep eden mektup gönderdi.
Yaptırımlar tekrar gündeme geldi

ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'da Cumhuriyetçi Partili Lindsey Graham ile Demokrat Partili Chris Van Hollen, bir kez daha Trump yönetimini Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çağırdı.

Reuters, Cumhuriyetçi Senatör Graham ile Demokrat Senatör Van Hollen'ın bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektubu gördüğünü duyurdu.

"YAPTIRIM UYGULANMAMASI DİĞER ÜLKERE KÖTÜ İŞARET GÖNDERİYOR"

İki partinin ortak tutumunu yansıtan mektupta, Türkiye'nin S-400 alımının yaptırımla cezalandırılmamasının, diğer ülkelere ABD yasalarını ihlal ettiklerinde hiçbir sonuçla karşılaşmayacaklarına dair berbat bir işaret göndereceği savunuldu. Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev'in 2020'nin ilk yarısında Türkiye'ye yeniden S-400 sevkiyatı niyetine ve Türkiye ile işbirliği konusunda S-400'ten çok daha büyük planlarına dair sözlerinin aktarıldığı mektupta, Erdoğan'ın hiçbir şekilde rota değişikliği sinyali vermediği belirtildi.

"SABIR SÜRESİ ÇOKTAN DOLDU"

İki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'ya "Sabır süresi çoktan doldu. Yasayı uygulamanızın zamanı geldi" çağrısında bulundu.

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