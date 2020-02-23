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Yaptırımlardan bunalan İranlılar organlarını satmaya başladı

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar İran'da vatandaşları ekonomik krize soktu. Geçinmekte zorlanan İranlılar hastane çevrelerine organ satışı için afiş asmaya başladılar.
Yaptırımlardan bunalan İranlılar organlarını satmaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında P5+1 ülkeleriyle imzalanan nükleer anlaşmadan ayrılması sonrasında çok ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalan İran'daki korkunç tablo uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Sunday Times, iki yıl önce uygulanmaya başlanan İran'a yönelik yaptırımların gündelik yaşamı olumsuz etkilediğini yazarken, başkent Tahran'daki bir hastanenin karşısındaki metruk binanın duvarlarındaki iç karartıcı ilanların detaylarını paylaştı.

İNSANLAR ORGANLARINI SATMAYA BAŞLADI

Sunday Times'ın haberinde, "Tahran'daki Haşeminejad Hastanesi'nin karşısındaki terk edilmiş bir binanın duvarlarında düzinelerce not vardı. Bir çoğu bir kağıda tükenmez kalemle yazılmış ve daha sonra bantlanmıştı. Fakat bazıları da direkt duvara yazılmıştı. Bu ilanlarda satılık organların tanıtımı yapılıyordu" ifadesi kullanıldı.

İlanlardan birinde, "37 yaşındayım ve böbreğimi satmaya hazırım çünkü borç içindeyim ve maddi olarak dardayım" ifadesi yazarken notun altında bir telefon numarası ve kan grubu yer alıyor. The Times muhabiri bu numarayı arayınca karşısına Tahran'ın dışında yaşayan Asghar isimli bir tekstil işçisi çıktı.

EN YÜKSEK RAKAM 1500 POUND

Asghar, "Eğer zorunda olmasaydım böbreğimi satmazdım. Fabrikada çalışıyorum fakat ay sonunu getiremiyorum. Patronum da insanların artık ürettiğimiz kıyafetleri almadığını söyledi ve maaş vermedi. Bazı kişiler de böbreklerim için teklifte bulundu. En yüksek rakam 1500 İngiliz poundu (yaklaşık 11.840 TL)" dedi.

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