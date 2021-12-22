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Yaralamalı kavgaya karışan çocuklar 'roman okuma' şartıyla uzlaştı

Ardahan'da yaralamalı kavgaya karışan 6 çocuk, roman okuyup, kitapları özetlemeyi kabul edince mağdur şikayetinden vazgeçti.
Yaralamalı kavgaya karışan çocuklar 'roman okuma' şartıyla uzlaştı

Adalet Bakanlığınca yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRS) ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda (İHEP) geniş yer verilen uzlaştırma uygulaması ile mağdurların haklarının korunması ve kamuya yararlı edimlerle suç faillerinin topluma kazandırılması amaçlanıyor.

Bakanlık, onarıcı adalet anlayışı çerçevesinde de çocukların adli süreçlerde yararlarını gözeterek, rehabilite edilip suça tekrar karışmamalarını hedefliyor.

Bu kapsamda suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması ve taraflar arasındaki uyuşmazlığı mahkeme aşamasına taşımadan sonlandırılması için adliyelerde bulunan uzlaştırma büroları da çalışma yapıyor.

Soruşturma açılan çocuklar için uzlaşmaya gidildi
Ardahan’da yaşıtlarıyla kavga ettikleri iddiasıyla "yaralama" suçundan haklarında şikayet bulunan çocuklar E.D, H.C, H.U, P.İ, Y.C. ve A.S. ile ilgili soruşturma açıldı.

Dosyadaki suç uzlaştırmaya tabi olduğundan dosya Ardahan Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırma Savcısı Funda Bayram ile uzlaştırıcı Ülker Uğurlu, mağdur ile suça sürüklenen çocuklar ve aileleriyle görüştü.

Taraflar arasında "suça sürüklenen çocukların ikişer roman okuyup özetini çıkarma" şartıyla uzlaşma sağlandı.

Kitaplar okununca şikayet geri çekildi
Yaklaşık bir ayda ikişer roman okuyan çocuklar, hazırladıkları özetleri de uzlaştırma bürosuna sundu.

Şüpheli çocukların kitap okuyup, özetleme edimini gerçekleştirmesi ile çocuk müşteki şikayetinden vazgeçerek akranlarını affetti.

Savcı Funda Bayram, uzlaştırma bürosu görevlileri olarak benzer suçlarda tarafların davalık olmadan uzlaşması için çalıştıklarını söyledi.

Bu konuda çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Bayram, "Suça sürüklenen çocukların olduğu bir dosyada, şüphelilerin belirli romanları okuyup özetini çıkarmaları karşılığında mağdurla aralarında uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaştırma kurumu olarak taraflar arasındaki uyuşmazlığı mahkeme aşamasına taşımadan sonlandırmakla birlikte aynı zamanda topluma da katkı sağlanmaktadır." diye konuştu.

1 milyon 100 bin 383 dosyada uzlaşma sağlandı

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005’te uygulanan ve 2016’da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017’den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın şekilde uygulanıyor.

Uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında çözüme kavuşan dosya sayısı bugün itibarıyla 1 milyon 100 bin 383’e ulaştı.

Böylece müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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