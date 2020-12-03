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Yaralı ceylanı veterinere götürmek için alıp, 'telef oldu' diyen 2 kişiye 24 bin lira ceza

İzmir'de aracın çarpması sonucu yaralanan ceylanı veterinere götürme bahanesiyle alan 2 şüpheliye, 24 bin lira para cezası kesildi.
Yaralı ceylanı veterinere götürmek için alıp, 'telef oldu' diyen 2 kişiye 24 bin lira ceza

İzmir- Seferihisar kara yolu Bademler mevkiinde 24 Kasım günü yola çıkan ceylana araç çarptı. Yaralanan ceylanın yardımına, yoldan geçen araçtakiler koştu. Bu sırada M.K., ile Y.K., ceylanı veterinere götürmek için aracına aldı. Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, ceylanın veterinere götürülmediği tespit edildi. Ekiplerin bilgi verdiği Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde veterinere götürmek için araçlarına aldıkları ceylanın yolda telef olduğunu öne sürdü.

Araştırmada, öldüğü belirtilen ceylanın toprağa gömülmediği saptandı. Bunun üzerine iki şüpheli hakkında Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 24 bin lira idari para cezası kesildi. Jandarmanın başlattığı adli soruşturma ise devam ediyor.  

Kaynak: Haber Kaynağı
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