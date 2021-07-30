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Yaralı ebabil yaşama tutundu

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaralı halde bulunan bir ebabili tedavi ederek yaşama döndürdü. Tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşan ebabil yeniden özgürce uçması için gökyüzüne salındı.
Yaralı ebabil yaşama tutundu

Sokaktaki can dostlarımız ve yabani hayvanlar konusunda yaptığı çalışmalarla dikkatleri çeken Kahramankazan Belediyesi, yaralı halde bulunan bir ebabili yaşama döndürdü. Doğada yaralı halde bulunan ebabil, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Burada veterinerler tarafından tedavi edilen ebabil yaşama tutundu. Yaralı ebabil yapılan tedavisinin ardından bir süre daha gözlem altında tutularak eski sağlığına kavuştu. Ebabil daha sonra yeniden gökyüzüne salındı.

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Özgürce uçabilecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirterek, “Onlar bizim dünyayı ve yaşamı paylaştığımız can dostlarımız. Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Can dostlarımız bize emanet. Ekiplerimiz ebabile gerekli müdahaleleri yaparak, dostumuzun yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuzun tekrar göklerde özgürce uçacak olması bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

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