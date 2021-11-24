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Yaralı kedi belediye ekiplerinin ilk müdahalesiyle hayata tutundu

Sincan Belediyesi’ne bağlı veteriner hekimler, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir aracın çarpması sonucu yaralanan kediye ilk müdahalesini yaptı. Ardından daha detaylı tedavisi için Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. 
Yaralı kedi belediye ekiplerinin ilk müdahalesiyle hayata tutundu

Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir aracın kediye çaptığına ilişkin ihbar üzerine tam donanımlı hayvan ambulansı ile bölgeye gitti. Hafif kanaması olan kediye, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Ağrı kesici ve kanama kesici iğne yapılmasının ardından yaralı kedi Ankara Büyükşehir Belediyesine teslim edildi. 

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Veteriner hekimler, kediye her türlü ilk tedavi ve bakımın yapıldığını, kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirildi. Sevimli kedi tedavisinin ardından sağlığına kavuşunca doğal ortamına bırakılacak. Haber veren vatandaş da protokol numarasıyla kedinin takibini yapabilecek.

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