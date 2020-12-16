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Yaralı köpeğe sevgi dolu bakım

Altındağ Belediyesi, bir sokak köpeğinin daha hayatını kurtardı. Kavaklı Mahallesi'nden alınan yaralı köpek, Altındağ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü’nde tedavi altına alındı. 
Yaralı köpeğe sevgi dolu bakım

Bir sokak hayvanı daha Altındağ Belediyesi sayesinde hayata döndü. Hayvanseverlerin ihbarı üzerine Kavaklı Mahallesi'nde yaralı olarak bulunan sokak köpeğine, Altındağ Belediyesi sahip çıktı. Altındağ’da sokak hayvanlarının sahipsiz olmadığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Yaralı köpek dostumuz emin ellerde...” dedi. 

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TEDAVİ DEVAM EDİYOR
Yaralı sokak köpeğinin durumu hakkında bilgi veren Başkan Asım Balcı, “Köpek bulunduğunda çok ciddi biçimde yaralanmış vaziyetteydi. Ekiplerimiz gelen ihbar üzerine, hemen harekete geçerek köpeği bulunduğu yerden aldılar. Çok iyi bir bakıma ihtiyacı vardı. Veteriner hekimimiz hemen gerekeni yaptı. Köpek dostumuz şu anda tedavi altında... Antibiyotik tedavisi sürüyor ve yaralarına pansuman yapılıyor. Hayvan barınağımızda istirahat ediyor. Tedavisi tamamlandıktan sonra kısırlaştırılacak ve tekrar yaşam alanına bırakılacak. Şu anda gözetimimiz altında, durumu çok iyi olacak inşallah...” dedi.

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