Yaralı köpek Keçiören Belediyesi tarafından koruma altına alındı

Keçiören Belediyesi önünde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği belediye ekiplerince koruma altına alındı.

Yaralı sokak köpeğinin tedavisiyle ilgili bilgi alan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Can dostlarımızı unutmayalım ve gerek beslenmeleri gerekse tedavileri konusunda duyarlı olalım" mesajı verdi.

Keçiören Belediyesi tüm canlıların yaşam hakkının korunması odaklı çalışmalarını sürdürürken özellikle sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla da takdir topluyor. Geçtiğimiz günlerde Keçiören Belediyesi önünde bir otomobilin çarpması sonucu ayağından yaralanan sokak köpeği belediye personeli tarafından fark edilerek Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Bağlum’daki hayvan barınağına götürülerek tedavi edildi. Yapılan muayene sonucunda ayağında açık yara tespit edilen ve anesteziye alındıktan sonra yarası dikilen 6 aylık sokak köpeğinin, barınakta tedavisine devam ediliyor.

SAHİPLENİLMEYİ BEKLİYOR

Yetkililer, sokak köpeğinin iyileştikten sonra sahiplendirilebileceğini, sahiplendirilmezse de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince doğal ortamına bırakılacağını belirtti.

‘Sokak hayvanları Allah’ın yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır’ sözünü her fırsatta hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Satın almak yerine, sokaklarda yaşayan canlıların korunup sahiplenilmesini tavsiye ediyoruz. Onların da sevgi, şefkat ve korunmaya ihtiyacı var. Tedavileri yapılan sokak hayvanlarını web sayfamızdan ‘sahiplenmek istiyorum’ linki sayesinde sahiplendiriyoruz, onlar da gönüllü hayvan severler sayesinde sıcak bir yuvaya kavuşuyor. Ayrıca özellikle yaz mevsiminde vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını sokakta yaşayan canlılar için bir kap su ve mama bırakmalarını istirham ediyorum” diye konuştu.

DUYMA ENGELLİ ANKARA KEDİSİNİ DE SAHİPLENMİŞTİ

Bu arada geçtiğimiz günlerde kulakları duymayan Ankara kedisini koruması altına alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Can dostlarımızı unutmayalım ve gerek beslenmeleri gerekse tedavileri konusunda duyarlı olalım" mesajı verdi. Boncuk adını verdiği Ankara kedisinin bakımı ile yakından ilgilenen Başkan Altınok, kedinin sahibi bulununcaya kadar belediyede yaşamını sürdüreceğini belirtti.



