  • BIST 103.457
  • Altın 262,032
  • Dolar 5,7048
  • Euro 6,3572
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Yaralı köpek Keçiören Belediyesi tarafından koruma altına alındı

Keçiören Belediyesi önünde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği belediye ekiplerince koruma altına alındı. 
Yaralı köpek Keçiören Belediyesi tarafından koruma altına alındı

Yaralı sokak köpeğinin tedavisiyle ilgili bilgi alan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Can dostlarımızı unutmayalım ve gerek beslenmeleri gerekse tedavileri konusunda duyarlı olalım" mesajı verdi.
Keçiören Belediyesi tüm canlıların yaşam hakkının korunması odaklı çalışmalarını sürdürürken özellikle sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla da takdir topluyor. Geçtiğimiz günlerde Keçiören Belediyesi önünde bir otomobilin çarpması sonucu ayağından yaralanan sokak köpeği belediye personeli tarafından fark edilerek Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Bağlum’daki hayvan barınağına götürülerek tedavi edildi. Yapılan muayene sonucunda ayağında açık yara tespit edilen ve anesteziye alındıktan sonra yarası dikilen 6 aylık sokak köpeğinin, barınakta tedavisine devam ediliyor. 

SAHİPLENİLMEYİ BEKLİYOR

Yetkililer, sokak köpeğinin iyileştikten sonra sahiplendirilebileceğini, sahiplendirilmezse de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince doğal ortamına bırakılacağını belirtti. 
‘Sokak hayvanları Allah’ın yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır’ sözünü her fırsatta hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Satın almak yerine, sokaklarda yaşayan canlıların korunup sahiplenilmesini tavsiye ediyoruz. Onların da sevgi, şefkat ve korunmaya ihtiyacı var. Tedavileri yapılan sokak hayvanlarını web sayfamızdan ‘sahiplenmek istiyorum’ linki sayesinde sahiplendiriyoruz, onlar da gönüllü hayvan severler sayesinde sıcak bir yuvaya kavuşuyor. Ayrıca özellikle yaz mevsiminde vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını sokakta yaşayan canlılar için bir kap su ve mama bırakmalarını istirham ediyorum” diye konuştu.

foto5-001.jpeg

DUYMA ENGELLİ ANKARA KEDİSİNİ DE SAHİPLENMİŞTİ

Bu arada geçtiğimiz günlerde kulakları duymayan Ankara kedisini koruması altına alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Can dostlarımızı unutmayalım ve gerek beslenmeleri gerekse tedavileri konusunda duyarlı olalım" mesajı verdi. Boncuk adını verdiği Ankara kedisinin bakımı ile yakından ilgilenen Başkan Altınok, kedinin sahibi bulununcaya kadar belediyede yaşamını sürdüreceğini belirtti. 
 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören'de mahalle ilaçlamaları devam ediyor25 Temmuz 2019 Perşembe 00:41
  • Altındağ'da engelli araçlarına şarj istasyonu25 Temmuz 2019 Perşembe 00:41
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz başarılı öğrencilerle buluştu25 Temmuz 2019 Perşembe 00:37
  • Altındağ Karapürçek'te kurban kesimi olacak25 Temmuz 2019 Perşembe 00:35
  • Ankara'da Çevre Peyzaj Akademisi halka rehberlik ediyor24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:57
  • Ankara'daki göletler balıklandırıldı24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:55
  • Hacı Bayram'da detaylı temizlik24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:54
  • Altındağ'da 5 köye 5 park24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:52
  • Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş başarılı öğrenciyi kabul etti24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:46
  • Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin çocuklara hediyeler verdi24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti