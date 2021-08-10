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Yaralı şahin belediyeye emanet

Gölbaşı Belediyesi personeli Selçuk Arslan Mogan Gölü kenarında sivrisinek ilaçlaması yaparken yerde yaralı olarak yatan şahin buldu. Yaralı şahini alarak tedavisini yapan Arslan, şahine Şakir ismini verdi.
Yaralı şahin belediyeye emanet

Mogan Gölü kenarında sivrisinek ilaçlaması yaparken yerde yaralı halde yatan şahin bulan Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Personeli Selçuk Arslan, örnek olacak bir davranışa imza attı. Arslan; yaralı şahini eline alıp incelediğinde av tüfeğiyle vurulup saçma ile yaralandığını fark etti. Yaralı şahini alıp ilk tedavisini yaptıktan sonra, kanayan kanadını saran ve marketten aldığı tavuk ciğeri ile şahini besleyen Selçuk Arsan şunları söyledi: “Larva ilaçlaması yaparken denk geldik hayvana. Ölmek üzereydi. Karnını doyurduk. Sağlık İşleri olarak Kırsal İşler Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceğiz. Tedavisini yaptırdıktan sonra doğa ile buluşturacağız” dedi. Şahin Şakir, tedavisi için Kırsal İşler Müdürlüğü ’ne teslim edildi.

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Can dostlarımız bizlere emanet

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise yaptığı açıklamada “Gölbaşımız da yaşayan bütün canlar bizlere Allah’ın emaneti. Görüyoruz ki can dostlarımız şehir içinde bazı zorluklar yaşıyor. Sokak hayvanlarımıza doğal yaşam alanları yaratmak istiyor bu kapsamda da çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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