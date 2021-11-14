Yaralı Şahin İçin Seferber Oldular

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, avlanması yasak olmasına karşın, silahla vurularak yaralanan şahini tedavi ederek yaşama döndürdü. Şahin, tedavi sürecinin ardından ardından göklerde yeniden özgürce uçabilmesi için yaşam alanına salındı.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan bir şahin için seferber oldu. Ekipler, bulunduğu yerdeki ilk müdahalelerinin ardından yaralı şahini Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Kanadından yaralandığı belirlenin şahinin yapılan incelemenin ardından silahla vurulduğu tespit edildi. Avlanması yasak olmasına karşın silahla vurularak ağır şekilde yaralanan şahin, burada hemen ameliyata alındı. Belediye veterinerince ameliyat edilen şahin, başarılı geçen ameliyatın ardından yaşama tutundu. Şahin, tedavi sürecinin ardından ardından göklerde yeniden özgürce uçabilmesi için yaşam alanına salındı.

Onlar bize Allah’ın emaneti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirterek, “Onlar bizim dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız can dostlarımız. Onlar bizlere Allah’ın emaneti. Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz şahine gerekli müdahaleleri yaparak, dostumuzun yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuz tekrar göklerde özgürce uçabilecek olması bizleri çok mutlu etti” dedi. Oğuz, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin sokak hayvanlarına ve ilçenin coğrafi yapısı gereği yaban hayatına ciddi katkılar sunduğunu söyledi.