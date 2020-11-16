  • BIST 1.301
  • Altın 471,561
  • Dolar 7,7468
  • Euro 9,1746
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Yaralı yabani ve kaçak hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yaşama tutunuyor

Yüz ölçümü, barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük ve dünyanın ise sayılı hayvanat bahçelerinden Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaralanan yabani ve ülkeye kaçak sokulan hayvanlara da ev sahipliğini yapıyor.
Yaralı yabani ve kaçak hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yaşama tutunuyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Burç Ormanı'nda Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yıl boyunca yerli ve yabancı milyonlarca misafiri ağırlıyor.

Dinlenme alanları, servis ve kafeterya gibi imkanlarıyla ziyaretçileri konuk eden hayvanat bahçesinde, sürüngenlerden kanatlılara, yırtıcılardan su canlılarına kadar 350 türden 7 bin 500 hayvan, doğal ortamlarına uygun hale getirilmeye çalışılan alanlarda barındırılıyor.

İnsanların normal yaşamda göremeyeceği hayvanları izleme fırsatı bulduğu hayvanat bahçesi, Türkiye'deki yaralanan yabani, ülkeye kaçak yollarla getirilen ve evde bakılması uygun görülmeyen hayvanların da yaşam adresi oldu.

Son yıllarda aslan, maymun, rakun, piton, su ejderi ve kuş türleri gibi birçok hayvanın getirildiği hayvanat bahçesi; hastanesi, birikimli veteriner hekimleriyle tedavi ve hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesinin aynı zamanda bir kurtarma merkezi olarak görev yaptığını söyledi.

Yaralanan yabani ve kaçak hayvanların buraya getirildiğini ifade eden Özsöyler, "Hayvanat bahçesinde yaralı ve hasta olan hayvanların gerek bakımlarını gerekse tedavilerini yapıyoruz. Gerekli bakım ve tedavileri yapıldıktan sonra eğer hayvan hayatını sürdürebilirse, tekrar doğal ortamlarına bırakıyoruz." dedi.

"Bu yıl yaralı ve kaçak 325 hayvanı misafir ettik"
Özsöyler, tedavi edilen hayvanların hayatlarını doğalda sürdüremezse hayvanat bahçesinde bakımlarını üstlendiklerini söyledi.

Kaçak, sağlık belgeleri ve raporları olmayan hayvanların da kurum yetkilileriyle devlet bahçelerine gönderildiğini aktaran Özsöyler, şunları kaydetti:

"Kaçak hayvanları doğal ortamlarına uygun hayvanat bahçelerine gönderiliyor. Bu konuda da hayvanat bahçemiz bilgi birikimi, hastanesi, veteriner hekimlerinin donanımlarıyla en ön sırada yer alıyor. Bu nedenle hayvanlar, Gaziantep'e gönderiliyor. Bahçemizde bu hayvanların bakımını, tedavilerini yapıyoruz ve kendilerini hayvanat bahçemizde misafir ediyoruz. Bu yıl yaralı ve kaçak 325 hayvanı misafir ettik ve yaklaşık 100'ü olan kartal, şahin, leylek gibi türleri doğal ortamlarına salındı."

Özsöyler, ülkeye hayvanların kaçak sokulmaması gerektiğine, bu hayvanların hastalık bulaştırabileceklerine işaret etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski damadı, otobüs durağında öldürdü16 Kasım 2020 Pazartesi 14:00
  • Kıskançlık tartışmasında 6 çocuk annesi eşini vurdu16 Kasım 2020 Pazartesi 13:59
  • Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı16 Kasım 2020 Pazartesi 13:20
  • Edirne'de eski hakimlerin de bulunduğu 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı16 Kasım 2020 Pazartesi 13:20
  • Bakan Gül: Mağdura tanınan hakları daha da geliştiriyoruz16 Kasım 2020 Pazartesi 13:11
  • 10 TIR'ın taşıdığı yükü taşıyan araç, Almanya ve Kanada'dan sonra Türkiye'de üretildi16 Kasım 2020 Pazartesi 13:10
  • Bitlis'te terörist sığınaklarında patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçti16 Kasım 2020 Pazartesi 13:08
  • Ege Denizi'nde Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri yapıldı16 Kasım 2020 Pazartesi 13:08
  • İçişleri Bakanı Soylu İzmir'de deprem değerlendirme toplantısı yaptı16 Kasım 2020 Pazartesi 12:57
  • Başkentte ekonomiye kazandırılan atıl tarım arazisinde patates hasadı başladı16 Kasım 2020 Pazartesi 12:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti