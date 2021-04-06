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'Yarasa kız' operasyonu ile ilgili yeni yeni görüntüler ortaya çıktı

'Yarasa kız' operasyonu ile ilgili yeni yeni görüntüler ortaya çıktı
Ankara'da, 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyada tanışıp, cinsel ilişkiye girme vaadiyle günübirlik konaklama yerlerine çağırdığı erkekleri tehdit edip paralarını gasbeden çete üyelerinden gözaltına alınan 125 kişi adliyeye sevk edildi. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınları kullanarak özellikle sosyal medya üzerinden cinsel ilişkiye girme vaadiyle tanıştıkları erkekleri tuzağa düşürüp, tehdit ederek paralarını gasbeden çeteyi 6 ay boyunca takip etti. Çetenin, mağdurları silah zoru ile tehdit edip, paralarını gasbettiği, nakit parası olmayanların ise kredi kartlarından tahsilat yapıldığı saptandı. 8 gün önce Ankara merkezli Iğdır ve Antalya'da belirlenen 121 adrese düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 158 kişiden 60'ı kadın, 125 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA CIKTI

Bu arada çete üyelerinin, kadınların tuzağa düşürdüğü bazı erkekleri darbettikleri görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kadının cinsel ilişkiye girme vaadiyle otele çağırdığı bir kişinin, dolandırıldığını fark ederek otelden ayrılmak istemesi üzerine çete üyeleri tarafından darbedildiği görüldü. 

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