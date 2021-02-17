Yardım bahanesiyle girdikleri evlerden hırsızlık yaptılar

DENİZLİ merkez olmak üzere Uşak, Muğla ve Antalya’da yaşlıların evlerine ‘kaymakamlık personeliyiz. Yardım vereceğiz ve incelemeye geldik’ diyerek giren şüphelilerin bu yöntemle 35 bin lira çaldıkları belirlendi.