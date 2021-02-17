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Yardım bahanesiyle girdikleri evlerden hırsızlık yaptılar

DENİZLİ merkez olmak üzere Uşak, Muğla ve Antalya’da yaşlıların evlerine ‘kaymakamlık personeliyiz. Yardım vereceğiz ve incelemeye geldik’ diyerek giren şüphelilerin bu yöntemle 35 bin lira çaldıkları belirlendi.
Yardım bahanesiyle girdikleri evlerden hırsızlık yaptılar

Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Nurdane S.'nin (75) evine gelen 3 kişi, kaymakamlık personeli olduklarını söyleyerek içeri girdi. Evde inceleme yapma bahanesiyle şüpheliler odaları gezdi. Ardından da Nurdane S.'ye bir süre sonra kaymakamlıktan odun ve kömür yardımı yapılacağını söyleyip ayrıldı.

2 BİN LİRASININ ÇALINDIĞINI ANLADI

Nurdane S. bir süre sonra evinde bulunan 2 bin liranın çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.  Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. 3 şüphelinin içinde bulunduğu  kamyoneti Çardak ilçesinde durduran jandarma ekipleri; K.K., S.K. VE A.D.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan incelemede K.K., S.K. VE A.D’nın son 1 ay içinde Denizli, Uşak, Antalya ile Muğla’da yaşlı vatandaşların evlerine ‘Yardım verecekleri’ gerekçesiyle  girerek toplam 35 bin TL para çaldıkları belirlendi.

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