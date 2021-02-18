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Yardım bahanesiyle yaşlıları soyan 3 şüpheli tutuklandı

Denizli'de aralarında olduğu 4 ilde, yalnız yaşayan yaşlıların evlerine kendilerini kaymakamlık personeli olarak tanıtıp, yardım edecekleri vaadiyle girerek, hırsızlık yapan 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Yardım bahanesiyle yaşlıları soyan 3 şüpheli tutuklandı

Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Nurdane S.'nin (75) evine gelen 3 kişi, kendilerini kaymakamlık personeli olarak tanıtıp, yardım edecekleri vaadiyle içeri girdi. İnceleme yaptıklarını söyleyerek odaları gezen şüpheliler, odun ve kömür göndereceklerini söyleyip, evden ayrıldı. Bir süre sonra evde bulunan 2 bin liranın çalındığını fark eden Nurdane S., durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

3 şüphelinin bulunduğu kamyoneti Çardak ilçesinde durduran jandarma ekipleri, K.K., S.K. ve A.D.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede 3 zanlının son 1 ayda Denizli, Uşak, Antalya ve Muğla'da yalnız yaşayan yaşlıların evlerine aynı yöntemle girip, toplam 35 bin TL çaldıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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