Keçiören’de hasta eşi ve minik kızıyla beraber geçim mücadelesi veren Serhat Aytaç’ın yardım çığlığı yanıtsız kalmadı. Haberimizin üzerine Valilik, Büyükşehir Belediyesi mağdur aileye sosyal yardımda bulundu; İş-Kur, baba Aytaç’a iş sözü verdi.

Keçiören’in Kuşcağız Mahallesi’ndeki bir kapıcı dairesinde hasta eşi ve minik kızıyla beraber geçim mücadelesi veren işsiz Serhat Aytaç’ın yardım çığlığı yanıtsız kalmadı. 25 yaşındaki baba Aytaç’ın dramını gündeme getirmemizin ardından mağdur aileye yardım eli uzatıldı.

DEVLET, MAĞDUR BABAYI YALNIZ BIRAKMADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileye bölgede yer alan anlaşmalı marketler üzerinden alışveriş yapmalarını sağlayacak alışveriş çeki gönderdi. Aileye sosyal yardımların süreceği belirtildi. Ankara Valiliğine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ise baba Aytaç’ı ziyaret ederek gerekli tüm yardımların yapılacağını kaydetti. İş-Kur Altındağ Şube Müdürlüğü de seyyar şekilde yeşillik satarak evini geçirmeye çalışan Serhat Aytaç’a sigortalı bir iş konusunda yardımcı olma sözü verdi.

GAZETEMİZE TEŞEKKÜR

Yaşanan olumlu gelişmelerin ardından gazetemize teşekkür eden Serhat Aytaç, şunları söyledi: “Haberiniz üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın selamıyla arayarak bize bir alışveriş çeki gönderdiler. Ardından Ankara Valiliği beni ziyaret etti ve benim sorunlarıma kulak verdi. Valiliğimiz sağ olsun nelere ihtiyacımızın olup olmadığını sordu. Evimize gelerek gerekli tüm ihtiyaçlarımızı not edeceklerini söylediler. Ben sigortalı bir iş istemiştim. Bunun üzerine İş-Kur Altındağ’dan arayarak bana iş konusunda yardımcı olacaklarını bildirdiler ve beni bu Salı günü Dışkapı’daki merkezlerine davet ettiler. Devletimizden ve sizlerden Allah razı olsun. İnşallah düzenli bir işe girdiğimde evimi kimseye muhtaç olmadan geçindirebileceğim.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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