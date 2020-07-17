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Yardım Çığlığına Sessiz Kalınmadı

Haberlerimiz ses getirmeye devam ediyor. “Gürcü Teyze Yardım Bekliyor” manşetiyle gündeme getirdiğimiz haberimiz üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Yardım Çığlığına Sessiz Kalınmadı

Bir haberimiz daha ses getirdi. Mamak’ta tek kaldığı harabe evde yatağa bağlı şekilde yaşam mücadelesi veren 73 yaşındaki Gürcü Zararsız’ın dramını gündeme getirmemizin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. 16 Temmuz tarihli sayımızda “Gürcü Teyze Yardım Bekliyor” manşetiyle duyurduğumuz haberin ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatı ile Gürcü Teyze, Gölbaşı’ndaki bir yaşam merkezine yerleştirildi. 

gurcu-teyze-gzt.jpgGÜRCÜ TEYZE ÇOK MUTLU
Mamak Yeşilbayır’da kaldığı yarı yıkık evinden dün sabah saatlerinde ambulans aracılığıyla alınan Gürcü Zararsız, Gölbaşı’ndaki Mia Yaşam Merkezi’ne yerleştirilerek, tedavi altına alındı. Gürcü Teyze’nin burada bir süre kalıp tedavi olmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bir bakımevine yerleştirileceği öğrenildi. Özel yaşam merkezinde adeta bebek gibi bakılan Gürcü Teyze’nin çok mutlu olduğu kaydedildi.  

DEVLET ŞEFKATİ 
Mamak Yeşilbayır Mahallesi Muhtarı Hakkı Ünal, Gürcü Teyze’ye uzanan devlet şefkatinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Gürcü Teyze, mahallemizin en mağdurlarından biriydi. Tek başına çok zorluklar çekti. Oğlu ve komşuları bir yere kadar sahip çıkabildi. Yatağa bağımlı olduktan sonra acıları iyice katlanmıştı. Gürcü Teyze’nin çığlığını gazetenizin duyurması ile devletimiz hemen harekete geçti. Gürcü Teyzemiz evinden alınarak bir yaşam merkezine yerleştirildi. Duaları kabul oldu Gürcü Teyzenin. Moral ve motivasyon olarak gayet iyiymiş. Biz de ziyaretine giderek Gürcü Teyzemizi yalnız bırakmayacağız. Bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdiğiniz için size de çok teşekkür ederim” dedi. 

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Osman Akdoğan/İlksayfa-

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