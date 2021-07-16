  • BIST 1.366,320
  • Altın 499,69
  • Dolar 8,5050
  • Euro 10,0300
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 26 °C
»

Yardım için durduğu kazazede, ağabeyi çıktı

Antalya'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri yola yaralandı. Bu sırada yoldan geçerken otomobilini durdurup yardıma koşan Ahmet Mengi, yaralılardan birinin ağabeyi Engin Mengi olduğunu görünce, ambulans gelene kadar ona moral verdi.
Yardım için durduğu kazazede, ağabeyi çıktı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. Halil İbrahim Özarslan yönetimindeki 07 BDS 60 plakalı motosiklet ile Engin Mengi yönetimindeki 34 DTF 154 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekiler yaralıların yardımına koştu.

160720211123097942615.jpg

AĞABEYİNE MORAL VERDİ

Bu sırada otomobiliyle yoldan geçerken kazayı görüp yardıma giden Ahmet Mengi, yerde yatan yaralılardan birinin ağabeyi olduğunu gördü. Ağabeyine ilk müdahaleyi yapıp, ambulans gelene kadar moral veren Ahmet Mengi, soğukkanlılığını korudu. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulanslar, yaralıları hastanelere kaldırdı.

Ahmet Mengi, kazanın olduğu yoldan tesadüfen geçtiğini belirterek, "Ağabeyim olduğunu yerdeyken fark ettim. Otomobilimi sağa çekip hemen yardıma koştum. İlk yardımı yaptım" dedi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nazilli'de ormanlık alana sıçrayan yangın 10 saatte söndürüldü16 Temmuz 2021 Cuma 11:42
  • Bozcaada'da bayram tatili öncesi doluluk yüzde 100 oldu16 Temmuz 2021 Cuma 11:38
  • Kurban Bayramı otobüs biletleri tükendi, ek seferler satılmaya başlandı16 Temmuz 2021 Cuma 11:26
  • İdlib'de yaşlıların sığındığı darülacezeden yardım çağrısı16 Temmuz 2021 Cuma 11:23
  • İzmir'de filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı16 Temmuz 2021 Cuma 11:08
  • THY Kurban Bayramı tatilinde iç hatta 427 ek sefer düzenleyecek16 Temmuz 2021 Cuma 11:07
  • Bakan Karaismailoğlu'ndan yola çıkacaklara önemli uyarı16 Temmuz 2021 Cuma 11:06
  • Hibe desteği başvuruları 30 Temmuz'da sonra erecek16 Temmuz 2021 Cuma 11:04
  •  MİT ve TSK'dan operasyon! Etkisiz hale getirildiler16 Temmuz 2021 Cuma 10:57
  • Bakan Koca'dan Turkovac-Coronovac açıklaması: Aşılar ne durumda?16 Temmuz 2021 Cuma 10:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti