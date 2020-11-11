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Yardım kolisinden çıkan not duygulandırdı

Ege Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından bir dernek tarafından Aydın'da toplanan yardımlar arasından çıkan yazılı not duygulandırdı.
Yardım kolisinden çıkan not duygulandırdı

İzmir açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 115 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Depremde evleri yıkılan ve hasar görenler için Türkiye'nin birçok yerinden depremzedelere yardım yağdı. Aydın'da Küçük Eller Büyük Umutlar Derneği (KEBUDER) tarafından depremzedeler için toplanan yardımlar içindeki paketlerden birindeki kalemlik ve oyuncaklar arasından çıkan, "Merhaba, eğer bu kalemlik ve oyuncaklar şu an senin elindeyse bil ki senin mutluluğun için elimden ne gelirse yapmışımdır. Belki de aynı yaştayız. Umarım bu oyuncaklarla biraz olsun mutlu olmuşsundur. Bu oyuncaklar ile güle güle oyna. Azra" yazılı not görenleri duygulandırdı.

Not oyuncaklarla birlikte tekrardan paketlenip, üzerine 'Azra'nın oyuncak hediyesi' yazılarak diğer yardım malzemeleri ile birlikte İzmir'e gönderildi. Azra'nın oyuncak hediyesi kolisi burada KEBUDER Başkanı Fatih Esmek tarafından çadır kentteki depremzede çocuklardan 3 yaşındaki Saadet Hümeyye'ye teslim edildi. 'Azra'nın oyuncak hediyesi' yazılı koliyi açan 3 yaşındaki Saadet Hümeyye koliden çıkan oyuncakları görünce büyük sevinç yaşadı.

‘OKUYUNCA ÇOK DUYGULANDIK’

KEBUDER Başkanı Fatih Esmek, yardım kolilerini düzenlerken oyuncak kolisini fark ettiklerini ve kolinin içine baktıklarında ise notu fark ettiklerini belirtip, okuduklarında çok duygulandıklarını söyledi.

Esmek, "İzmir'deki üzücü depremin ardından biz de arkadaşlarımız ile beraber elimizden geldiği kadar bir yardım kampanyası başlattık. Aydın'daki vatandaşlarımız bize güzel destek sağladılar. Orada yaptığımız istihbaratlar sonrasında gerekli gıda kolilerimizi, hijyen kitlerimizi hazırladık. Bunlar arasında baklavasından oyuncağa kadar her şey vardı. Bu yardımlar haricinde bizi daha fazla duygulandıran bir hediye geldi. Küçük bir öğrencimiz biz bu oyuncakları göndermiş. Ayrıca çanta şeklindeki kalemliğini göndermiş. Kalemliğinin içinden de çok güzel bir not çıktı. Azra isimli kardeşimize bu duygulu mektubundan ve oyuncakları bize göndermesinden dolayı çok teşekkür ederiz.  Bunları da ayrı bir koli yaptık, karşımıza çıkan ilk küçük kız çocuğuna bu koliyi teslim ettik" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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