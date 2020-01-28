Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı

İzmir'in Kınık ilçesinde, belediye tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi. Yapılan yardımlar arasında, paketi açık bir bebek bezine iliştirilmiş olan not, okuyanları duygulandırdı.

İzmir'in Kınık ilçesinde, belediye tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi. Yapılan yardımlar arasında, paketi açık bir bebek bezine iliştirilmiş olan 'Yeni alacak başka param yoktu. Kızıma aldığım paketi gönderdim. Geçmiş olsun kardeşim. Allah sizlere sabır ve şifalar versin' yazılı isimsiz not duygulandırdı.

Kınık Belediyesi, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 3 gün önce yardım kampanyası başlatıldı. Yardımlar, Kınık Belediye Başkanlığı ile Poyracık ve Yayakent hizmet binalarında toplandı. Toplanan yardımlar, belediyenin halkla ilişkiler personeli tarafından türüne göre ayrıldı. Yardımlar arasındaki bir poşetten çocuk elbisesi ve açılmış bir paket çocuk bezi çıktı. Çocuk bezlerinden birinin üzerine ise iğnelenmiş, 'Yeni alacak başka param yoktu. Kızıma aldığım paketi gönderdim. Geçmiş olsun kardeşim. Allah, sizlere sabır ve şifalar versin' yazılı isimsiz not, okuyanları duygulandırdı.



Kınık Belediye Başkanı AK Parti'li Sadık Doğruer, "Depremzedeler için başlattığımız yardım kampanyasında, 3 gündür Kınık halkının çok yoğun ilgisi ile karşılaştık. Vatandaşlarımız ellerinden geldiğince deprem bölgesine yardım etmeye çalışıyor. Yeni açtığı ve kızına kullanacağı çocuk bezini kendisinden daha fazla ihtiyacı olduğunu düşündüğü depremzedelere gönderen bir annemizin yardımı, halkımızın felaket anında ne kadar yardımsever olduğunun en ufak bir göstergesidir" dedi.