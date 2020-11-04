Mamak Kaymakamlığı ve Mamak Belediyesi tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan yardımlar İzmir'e gönderildi.

Mamak Kaymakamlığı ve Mamak Belediyesi’nin deprem bölgesi için başlattığı yardım seferberliğine büyük destek geldi. Kaymakamlık, belediye ve Mamaklı hayırsever vatandaşların dayanışma ve paylaşma duygusuyla destek sağladığı ısıtıcı, battaniye, giysi ve çeşitli gıda malzemelerinden oluşan bir TIR dolusu yardım malzemesi, Mamak Belediyesi önünden deprem bölgesine Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl tarafından uğurlandı.

Devletin bütün kurumlarının yaraları sarmak için koordineli şekilde deprem bölgesinde çalıştığını ifade ederek, Mamak olarak ihtiyaç duyulan her konuda İzmir halkının yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, acil ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra temel gıda maddeleri, battaniye, ısıtıcı ve hijyen malzemelerinden oluşan tıra katkı sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Köse, “Yardımlaşma ve dayanışma önemli. Mamak Kaymakamlığımız ve Mamak Belediyesi olarak yardım kolilerimizi süratle hazırladık. Mamaklı hemşehrilerimiz ısıtıcı, battaniye, giysi ve gıda malzemeleri yardımında bulundu. İzmir halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Kalbimiz İzmir’de” dedi. İzmir için tek yürek olduklarının altını çizen Mamak Kaymakamı Sırmalı da, “Bugün buradan yola çıkan sadece tır değil, Mamaklıların birliktelik ve dayanışma duygusudur. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.