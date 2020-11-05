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Yardım tırı İzmir için yola çıktı

Ankara Valiliği koordinatörlüğünde Sincan Belediyesi ve Sincan Kaymakamlığı iş birliğinde hayırseverlerin de katkılarıyla toplanan yardımlar İzmir’e doğru yola çıktı.
Yardım tırı İzmir için yola çıktı

Tüm Türkiye İzmir için tek yürek oldu. 6,6 şiddetindeki depremin vurduğu İzmir için adeta yardım seferberliği ilan edildi. Sincan da yaralarını sarmaya çalışan İzmir’e yardım elini uzattı. 

“Sincan Sizinle… Geçmiş Olsun İzmir”
Yetkililer depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölge ile irtibat halindeydi. Temel ihtiyaçlar tespit edilerek Ankara valiliği koordinatörlüğünde Sincan Belediyesi ve Sincan Kaymakamlığı iş birliğinde Sincan halkının da katkılarıyla temel ihtiyaç malzemeleri toplandı. Ardından tıra yüklendi. “Sincan Sizinle… Geçmiş Olsun İzmir” yazılı destek pankartı asılan yardım tırı İzmir’e uğurlandı.

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Battaniye, gıda kolileri, yastık, yorgan, ayakkabı, kıyafet gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım tırı İzmir’de depremden zarar gören vatandaşlara dağıtılacak.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yardım tırı hazırlanırken çalışmaları yerinde takip etti. Ardından yardım tırını yolcu ettiler. Başkan Ercan depremzede vatandaşlarımızın her daim yanında olduklarını belirterek, “İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Rabbim yaralılarımıza da acil şifalar versin. Bu zor günleri dayanışma içerisinde, hep birlikte atlatacağız. İzmir depreminden etkilenen vatandaşlarımız için İlçe Kaymakamlığımız ile hazırladığımız yardım tırı deprem bölgesine ulaşmak üzere yola çıktı. Rabbim ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın.” dedi.

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