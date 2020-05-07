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Yardıma devam ediyoruz

Kır Der Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çalışkan düzenledikleri yardım kapmanyaları ile ilgili, “Ahilik kültürünü benimsiyor, kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz” dedi. 
Yardıma devam ediyoruz

Kırşehir İli ve İlçeleri Kültür Dayanışma Derneği (Kır-Der) corona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Kırşehirli hemşerilerine yardım etmeye devam ediyor. Ahilik kültürü ve Hz. Muhammed (SAV)’ın “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” anlayışı ile hareket ettiklerine belirten Kır Der Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çalışkan, “Bir toplumda ne kadar çok dayanışma ve yardımlaşma varsa o kadar çok huzur ve kardeşlik hakim olur” diye konuştu. 

whatsapp-image-2020-05-07-at-12.40.31.jpegAHİLİK KÜLTÜRÜNÜ BENİMSİYORUZ
Çalışkan yaptıkları bu çalışmalarla Ahiliğin merkezi konumundaki Kırşehir’e yakışır bir davranış sergilemek istediklerini belirterek, “ Kır Der olarak Ahilik Kültürü edasıyla bugünümüze yarınımıza ışık tutmaya devam ediyoruz. Hem mübarek Ramazan ayında hem de coronadan mağdur olmuş hemşerilerimizin yanında olduk olmaya devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’ın da buyurduğu gibi mümin kardeşimizin derdiyle dertleniyor, komşumuzun aç yatmaması için elimizden geleni yapıyoruz diye konuştu.  

HABERMERKEZİ//Gazeteilksayfa.com 
 

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