Yardımlar 87 milyon lirayı aştı

Elazığ ve Malatya'yı vuran 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, Elazığ ve Malatya için toplanan yardım paralarının 87 milyon lirayı aştığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezli depremden etkilenenler için açılan yardım kampanyasında banka hesaplarında 60 milyon 124 bin 993, SMS sisteminde 27 milyon 874 bin 400 lira olmak üzere, toplam 87 milyon 999 bin 393 lira yardım toplandığını duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek için yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

14 MİLYON ACİL ÖDENEK GÖNDERİLDİ

Bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ ve Malatya'da valilik emrine 7'şer milyon lira olmak üzere, toplam 14 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 60 milyon 124 bin 993 lira, SMS sisteminde 27 milyon 874 bin 400 lira olmak üzere toplam 87 milyon 999 bin 393 lira yardım toplamıştır. Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 217 bin 313 öğün, Malatya'da 78 bin 150 öğün olmak üzere, toplam 295 bin 463 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edilmiştir."