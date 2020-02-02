  • BIST 119.140
  • Altın 305,717
  • Dolar 5,9765
  • Euro 6,6232
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 5 °C
»

Yardımlar 87 milyon lirayı aştı

Elazığ ve Malatya'yı vuran 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, Elazığ ve Malatya için toplanan yardım paralarının 87 milyon lirayı aştığını açıkladı.
Yardımlar 87 milyon lirayı aştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezli depremden etkilenenler için açılan yardım kampanyasında banka hesaplarında 60 milyon 124 bin 993, SMS sisteminde 27 milyon 874 bin 400 lira olmak üzere, toplam 87 milyon 999 bin 393 lira yardım toplandığını duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek için yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

14 MİLYON ACİL ÖDENEK GÖNDERİLDİ

Bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ ve Malatya'da valilik emrine 7'şer milyon lira olmak üzere, toplam 14 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 60 milyon 124 bin 993 lira, SMS sisteminde 27 milyon 874 bin 400 lira olmak üzere toplam 87 milyon 999 bin 393 lira yardım toplamıştır. Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 217 bin 313 öğün, Malatya'da 78 bin 150 öğün olmak üzere, toplam 295 bin 463 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edilmiştir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin ilk bitki fabrikası02 Şubat 2020 Pazar 10:05
  • Kart aidatını ödemek için aradıklarını söyleyip, kartından elektrik faturası ödediler02 Şubat 2020 Pazar 10:02
  • 'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı02 Şubat 2020 Pazar 09:58
  • Türkiye ve dünya gündemi 2 Şubat 202002 Şubat 2020 Pazar 09:53
  • Koronavirüs'ten Çin dışında ilk can kaybı02 Şubat 2020 Pazar 09:09
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 2 Şubat 2020 - ASKİ02 Şubat 2020 Pazar 09:09
  • Elektrik Kesintisi 2 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ02 Şubat 2020 Pazar 09:09
  • Su Kesintisi 2 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ02 Şubat 2020 Pazar 09:09
  • Çin'de şimdi de 'kuş gribi' salgını başladı02 Şubat 2020 Pazar 09:08
  • İsrail yine Gazze'yi bombaladı02 Şubat 2020 Pazar 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti