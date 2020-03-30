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Yardımlar Dugulandırdı

Başkent’te hayırsever vatandaşlar, hazırladıkları gıda dolu poşetleri Mamak ve Keçiören’deki işlek trafik lambalarına bırakarak üzerlerine, ‘İhtiyacı olan alsın. Ücretsizdir’ yazısı astı.
Yardımlar Dugulandırdı

Korona virüs nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmayın uyarısı yapılırken Başkent’te hayırseverlerden ihtiyaç sahiplerine yardım geldi. Ancak alışılmışın dışında, belki de unuttuğumuz bu yardım şekli pek çok vatandaşın dikkatini çekerken ‘Veren elin alan eli görmediği’ geleneğinin ve milli manevi duyguların hatırlanmasına da vesile oldu. Keçiören Esertepe ve Mamak Kıbrısköyü’nde poşetlenerek hazırlanan gıda ürünleri ışıklara bırakıldı. Üzerine ise ‘Erzaklar İhtiyaç Sahipleri İçin Bırakılmıştır. Ücretsiz Alabilirsiniz’ yazısı asıldı. Bunu gören vatandaşlar ise duygulanarak, “Allah razı olsun. Böyle zamanda yardımlaşmak önemlidir, bu bizim kültürümüzdür” ifadelerine yer verdi.

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VATANDAŞTAN TAKDİR TOPLADI
Mamak Kıbrısköyü civarında oturan ve trafik lambalarında hazırlanan erzakları gören vatandaşlar duygulandıklarını ifade ederek, “İşte bizler böyle bir medeniyetin evlatlarıyız. Dar günümüzde birbirimize destek oluruz ve güveniriz. Veren elin alan eli görmediği kültürümüzde bu yapılan yardım tam da yerini bulmuş. Gerçekten yazıyı okuduğumuzda duygulandık. Allah hepsinden razı olsun inşallah yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşır” ifadelerine yer verdi. 

YARDIMLARIN TAM ZAMANI
Keçiören Esertepe’ye bırakılan poşetlenmiş gıda yardımları sonrası ise konuşan bölge sakinleri, “İnsanlar günlerinin büyük çoğunluğunu evlerinde geçiriyorlar. Özellikle aile nüfusu fazla olan dar gelirli aileler için iyi beslenilmesi gereken bugünlerde büyük bir sorun oluşturuyor. Böylesine besleyici ve kuru gıdaların içerisinde olduğu yardımlar ihtiyaç sahipleri iyi bir şey. Ayrıca insanlarımızın böylesine zor ve sıkıntılı günler atlattığımız zamanda birlik beraberlik içerisinde olması, yardımlaşması tüm insanlığa örnek olsun. İnşallah ihtiyaç sahiplerine ulaşır” diye konuştu. 

 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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