Gölbaşı Belediyesi, salgın nedeniyle risk grubunda bulunan vatandaşlara, işlerini kaybedenlere, sağlık çalışanlarına ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine iftar yemeklerini ve gıda kolilerini ulaştırıyor.

Gölbaşı Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeklerini ve gıda kolilerini ulaştırmaya devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan iftar yemeklerinde hijyene ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırılmasına özen gösteriliyor. Yemek dağıtımının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini gıda kolilerinin ise her dönem düzenli olarak vatandaşlara ulaştırıldığını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bize ulaşsın” açıklamasında bulundu.



“Ramazan ayı yardımlaşma ayı”

“Sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz bugünlerde belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız” açıklamasında bulunan Başkan Ramazan Şimşek “Ramazan ayı yardımlaşma, bereket ve dayanışma ayı. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) in de hadisinde dediği gibi ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ Siz yeter ki evde kalın. Ekiplerimiz sadece yemek servisimizle değil, her türlü ihtiyacınızı karşılamak için yanınızda. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için bir telefon uzaklarındayız" açıklamasında bulundu.



Ramazan başladığı günden bu zaman dilimine kadar 2 bine yakın kolinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını sözlerine ekleyen Başkan Ramazan Şimşek, yardım kolilerinin daha fazla Gölbaşılı vatandaşa ulaştırılacağının altını çizdi.