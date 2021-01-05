Yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşmadan satılıyor!

Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Şeref Sipahi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan gıda ve kömür yardımının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını, kömür yardımı alan birçok kişinin internet üzerinden kömürleri düşük fiyatlara sattığını belirtti.

Mamak Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Şeref Sipahi Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlarda aksaklıklar yaşandığını, yardımların asıl ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını belirtti. Mahalle Muhtarı Sipahi, “Belediye mahalledeki ihtiyaç sahiplerini bildirmemizi istiyor ama irtibat kuracağımız yer telefonlarımıza bakmıyor. Yapılan yardımlar ise adres tespiti yapılmadan yapılıyor. Bu da yardımların ticari amaçlı kullanılmasına neden oluyor” dedi.

TELEFONLARI AÇMIYORLAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın muhtarlardan mahallelerindeki ihtiyaç sahibi aileleri belediyeye bildirmelerini istediklerini hatırlatan Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Şeref Sipahi, tüm bunlara rağmen konuyla ilgilenen hiçbir yetkiliye ulaşamadıklarını söyledi. Sipahi, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, biz muhtarlardan mahallemizde ki ihtiyaç sahibi aileleri belediyeye bildirmemizi istiyor. Buna rağmen Osmanlı İş Merkezi’nde görevli hiç bir yetkili bizden gelen telefonu açmıyor. Bir türlü ulaşamıyoruz.”

KÖMÜRLERİ SATIYORLAR

Bunun yanı sıra yapılan kömür yardımları ise adres tespiti yapılmadan, evde ikamet eden varmı yokmu tespit edilmeden yapılması bazı aksaklıkları ortaya çıkarmıştır. Dağıtım günü, dağıtım yerine kimlik fotokopisi ile gelip kömürü teslim alan birçok vatandaş aldıkları kömür yardımını çok düşük fiyatlardan ticari amaçlı satmıştır.”

GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMADI

“Ayrıca yapılan çek yardımları halen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmamıştır. Belediyemizden bu tür yardımlar yapılırken muhtarlıklarla irtibat halinde olmalarını, birlikte hareket etmelerini, gerçek ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde bizlerden görüş alınmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA