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“Yardımlaşarak acıyı bal eylemek bizim kültürümüzde var”

Mamak genelinde 195 okul 105 bin öğrencinin katıldığı yardım kampanyasında toplanan 8 bin 120 koli, Malatya ve Elazığ’a gönderildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, “Yardımlaşarak acıyı bal eylemek bizim kültürümüzde var” dedi. 
“Yardımlaşarak acıyı bal eylemek bizim kültürümüzde var”

Mamak Kaymakamı Ziya Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve Türk Kızılayı iş birliğinde Mamak’lı 105 bin öğrenciden Malatya ve Elazığ’daki depremzedelere yardım eli uzandı. İlçe genelinde 195 okul, 3 bin derslik ve derslik başına 1 adet gıda, 1 adet hijyen malzemesi olmak üzere 8 bin 120 koli yardım malzemesi Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde toplandı. Daha sonra Türk Kızılay’ına ait tırlara yüklenen malzemeler deprem bölgesine gönderildi. 

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ACILAR PAYLAŞTIKÇA AZALIR

Yardımlarla ilgili duygularını aktaran İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, “Bu acılı büyük olayın acısını yardımlaşmayla, dayanışmayla birlikte hafifletmeye çalışıyoruz. Acılar paylaşıldıkça azalır, sevgiler paylaştıkça çoğalır. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz gönüllü olarak yardım ettiler hepsine teşekkür ediyoruz. Acıyı bal eylemek bizim kültürümüzde var bir araya gelerek, yardımlaşarak. Katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. 

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ÖĞRENCİLERİN ÖZVERİSİ DUYGULANDIRDI 

Mamak genelinde tüm okullarda düzenlenen yardım kampanyasına 195 okul müdürü, 6 bin öğretmen ve 105 bine yakın öğrenci katıldı. Sınıf başına 2 koli dolduran öğrenciler elleriyle okullarındaki spor salonlarına taşıdı. Hepsinin gönüllü olarak katıldığı kampanyaya özellikle çocukların özverili davranması, yardım etme heyecanı başta öğretmenlerini olmak üzere tüm herkesi duygulandırdı. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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