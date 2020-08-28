  • BIST 1.107
  • Altın 459,794
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6909
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 27 °C
»

Yargı adli yıla yeniliklerle giriyor

İnfaz aşamasındaki tüm kararların infaz hakimlerince alınmasına yönelik düzenleme ile asliye ceza mahkemelerinde duruşma savcısı dönemi yeni adli yılla birlikte başlayacak.
Yargı adli yıla yeniliklerle giriyor

Adalet Bakanlığı, 1 Eylül'de başlayacak adli yılla hayata geçirilecek uygulamalara ve yasal düzenlemelere yönelik çalışmaları tamamladı.

Bu kapsamda, infaz hakimliklerine yeni görevler veren kanuni düzenlemenin başlatılmasıyla infaz hakimleri, bulundukları il veya ilçenin adıyla anılacak.

İnfaz aşamasındaki tüm kararları alacak infaz hakimlikleri, cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikayetleri değerlendirecek.

Hükümlü ve tutuklular hakkında idarece yapılan işlemlere ilişkin şikayetler bakımından da yetkili olan infaz hakimleri, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup, ceza zaman aşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak.

9 yıl sonra asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalara katılacaklar
Yeni adli yılla birlikte, 2011'de kaldırılan asliye ceza mahkemelerindeki duruşma savcısı uygulaması yeniden başlatılacak. Cumhuriyet savcıları, 9 yıllık aranın ardından asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalara tekrar katılabilecek.

Öte yandan Adalet Bakanlığının 3 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla kurulan Adana Bölge İdare Mahkemesi, 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçirilecek. Böylece, ülke genelinde hizmet veren bölge idare mahkemesi sayısı 8 olacak.

Hedeflere ulaşmak için çalışmalar devam edecek
Adalet Bakanlığı, yeni adli yılda Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedeflere ulaşılması için çalışmalarını sürdürecek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de sürekli takip edecek.

Bakanlık ayrıca, test çalışmaları başarıyla süren, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmasını sağlayacak "e-duruşma"yı pilot olarak başlatacak. Uygulama daha sonra da ülke genelinde kullanılacak.

Hazırlıkları devam eden "İnsan Hakları Eylem Planı"nın da tamamlanarak kamuoyuna açıklanması hedefleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya Başbakanı Abe görevinden istifa etti28 Ağustos 2020 Cuma 11:47
  • Kırtasiye alışverişlerinde standartlara uygunluğa dikkat28 Ağustos 2020 Cuma 11:37
  • Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım ve sosyal tesis hakkı yıl sonuna uzatıldı28 Ağustos 2020 Cuma 11:36
  • Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde 'alp kıyafetli' saygı nöbeti başlıyor28 Ağustos 2020 Cuma 11:35
  • Şehit Uzman Çavuş Çetin Ak için Erzurum'da tören düzenlendi28 Ağustos 2020 Cuma 11:34
  • İçişleri Bakan Soylu: 'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 terörist etkisiz hale getirildi28 Ağustos 2020 Cuma 10:53
  • Bakan Albayrak paylaştı: Yine üzülecekler...28 Ağustos 2020 Cuma 10:42
  • Japonya Başbakanı Abe'nin istifa edeceği iddia edildi28 Ağustos 2020 Cuma 10:27
  • Araç sahipleri dikkat28 Ağustos 2020 Cuma 10:17
  • Adana'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist tutuklandı28 Ağustos 2020 Cuma 10:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti