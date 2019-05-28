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Yargı reformu için tarih verdi

Gaziantep’te iş insanları ve STK temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekonomi ve hukuku daha da tahkim edeceğimiz döneme giriyoruz" dedi.
Yargı reformu için tarih verdi

Otelde düzenlenen iftar programına Bakan Gül’ün yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı. İftar programında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ekonomik, hukuki ve demokratik adımların daha hızlı atılacağı ve hukukun daha da tahkim edileceği bir döneme girildiğini söyledi.

Reformlar ile Türkiye’nin demokrasi standartlarını daha yukarı çıkarma zamanının geldiğini belirten Bakan Gül, "Seçimler geride kaldı. Şimdi Türkiye’nin ekonomisini büyütme zamanıdır. Şimdi reformlar ile ülkemizin demokrasi standartlarını daha yukarı çıkarma zamanıdır. Artık özgürlükleri artırma adaleti daha da tahkim etme zamanıdır. Bütün eksikliklerin farkındayız. Özellikle darbe girişiminin ardından ekonomik, hukuki ve demokratik adımları daha hızlı atacağımız ve ekonomi ve hukuku daha da tahkim edeceğimiz bir döneme hep birlikte giriyoruz" dedi.

'UYGULAMALARDA AKSAKLIKLARI GİDERİCİ ÇALIŞMALARI İNŞA EDECEĞİZ'

Adalet Bakanı Gül, yeni yargı reformunun 30 Mayıs’ta açıklanacağını belirterek şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız bir tarağın eşit dişleri gibidir. Vatandaşlarımızın hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmayacağı uygulamalarda eksiklik aksaklıkları giderici çalışmaları inşa edeceğiz. Çok önemli mevzuat değişiklikleri oldu. Ama uygulamalardaki eksiklikleri ya da mevzuattaki geldiğimiz süreç itibariyle yapılacak adımları hep birlikte atacağız. Bu çerçevede cumhurbaşkanımız 30 Mayıs günü 2023’e kadar olan yargı reformunu kamuoyu ile paylaşacak. Bugün 27 Mayıs. Rahmetli başvekil Adnan Menderes ve arkadaşlarına seçilmiş iradeye karşı yapılan darbenin yıldönümü. Bu ülkede ne zaman milletin adamları bir şeyler yapsa bu millet ne zaman başını kaldırsa vesayetçiler hep devreye girmiştir. Bugün bu millet vesayetçi anlayışı tarihin çöp tenekesine, tarihin tozlu raflarına gömmüştür"

Bakan Gül iftar yemek sonrası katılımcılarla sohbet etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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