  • BIST 1.101
  • Altın 466,106
  • Dolar 7,4424
  • Euro 8,8108
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Yargıda 'e-Duruşma' dönemi 15 Eylül'de pilot uygulamayla başlıyor

Adalet Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma"nın pilot uygulamasını 15 Eylül'de Ankara Batı Adliyesinde başlatacak.
Yargıda 'e-Duruşma' dönemi 15 Eylül'de pilot uygulamayla başlıyor

Adalet Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma"nın pilot uygulamasını 15 Eylül'de Ankara Batı Adliyesinde başlatacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma"nın pilot uygulamasına yönelik çalışmaları tamamladı.

Pilot uygulama, 15 Eylül'de Ankara Batı Kadastro Mahkemesi, 1 ve 2'nci Tüketici Mahkemesi ile 1 ve 2. İcra Hukuk Mahkemesinde başlayacak.

Avukatlar, Avukatlık Kanunu'nun 49. maddesi gereğince uygulama aracılığıyla bağlandıkları duruşmalarda da cübbe giymek zorunda olacak.

"e-Duruşma" nasıl yapılacak?"
Yeni sistemle avukatlar, UYAP Avukat Portalı veya CELSE uygulamasından "e-Duruşma" uygulaması için talep gönderecek.

Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde, avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabilecek. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlayacak.

Yazılımı Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan sistemde avukatlar, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra e-Duruşmaya katılabilecek.

Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edildikten sonra duruşma başlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 ülkede felaket: Ölü sayısı iki binin geçti11 Eylül 2020 Cuma 09:52
  • Yargıda 'e-Duruşma' dönemi 15 Eylül'de pilot uygulamayla başlıyor11 Eylül 2020 Cuma 09:49
  • Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak11 Eylül 2020 Cuma 09:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı gönderme: Biz size büyük geliriz11 Eylül 2020 Cuma 09:45
  • Siirt'te 1003 personelin katılımıyla Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı11 Eylül 2020 Cuma 09:21
  • MİT, Ukrayna'da gözaltına aldığı PKK/KCK mensubu İsa Özer'i Türkiye'ye getirdi11 Eylül 2020 Cuma 09:20
  • İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon11 Eylül 2020 Cuma 09:11
  • Bursa'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu11 Eylül 2020 Cuma 09:10
  • Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu11 Eylül 2020 Cuma 09:09
  • Adana'daki orman yangınına müdahale devam ediyor11 Eylül 2020 Cuma 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti