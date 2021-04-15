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Yargıtay Başkanı Akarca, Güneydoğu Avrupa ülkelerinden gelen savcılarla görüştü

Akarca, Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığı kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen Mesleki Eğitim Programı çerçevesinde Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Moldova ve Romanya'dan gelen savcıları kabul etti.
Yargıtay Başkanı Akarca, Güneydoğu Avrupa ülkelerinden gelen savcılarla görüştü

Yargıtay Başkanlığındaki kabulde konuşan Akarca, meslektaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımına imkan veren bu ziyaretleri önemli gördüklerini belirterek, dost ve komşu ülkelerden gerçekleşen bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hukukun işlevinin insanların barış, huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamak olduğunu vurgulayan Akarca, bağımsız, tarafsız ve etkin bir yargının demokrasi, insan hakları ve adaletin en önemli teminatı olduğunu söyledi.

İnsanların güven içerisinde yaşaması için terörle mücadelenin yanında uyuşturucu, insan ticareti, siber suçlar ve sınırı aşan suçlarla ilgili olarak da devletlerin birbirine yardım etmesi gerektiğini ifade eden Akarca, "Savcılar olarak bu suçlar ile mücadele için karşılıklı iletişim ve iş birliği halinde olmalıyız." dedi.

Görüşmeye, Arnavutluk Başsavcılığı Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Ols Dado ve Fier Bölge Savcısı Ervisa Hyka, Bulgaristan Başsavcılığından Uzman Savcılar Başkanvekili Kalin Asenov Stoilov ve Uzman Savcılar Ofisinden Kiril Svetlozarov Peychinov, Kosova'dan özel yetkili savcılar Atdhe Dema ve Ilir Morina, Moldova'dan Özel Yekili Savcı Carolina Vıdraşcu Brinza ve Başsavcılık Kriminolojik Analiz, Hukuki Görüş ve Kanun Teklifi Birimi Başkanı Savcı Dumitru Obada, Romanya'dan Köstence Yerel Mahkeme Savcısı Veronica Jalba ve Bükreş 5. Bölge Mahkeme Savcısı Constantin Aleksandru Nistor Cirstoc katıldı.

Ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da görüşmede yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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