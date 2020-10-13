  • BIST 1.177
  • Altın 485,060
  • Dolar 7,8888
  • Euro 9,3018
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
»

Yargıtay Ceza Genel Kurulu eski HSYK üyesi Mahmut Şen'in hapis cezasını onadı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu eski HSYK üyesi Mahmut Şen'in hapis cezasını onadı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Mahmut Şen hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Mahmut Şen'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

İddianamede, Şen'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çalışmalarıyla HSYK üyeliğine seçildiği, "örgüt abisi" eski Yargıtay üyesi Nazmi Dere'nin talimatları doğrultusunda HSYK'de oy kullandığı, "sohbet" olarak nitelendirilen örgüt toplantılarına katıldığı, "himmet" adıyla örgüte para verdiği ve örgütün talimatlarını kuruldaki diğer örgüt mensuplarıyla yerine getirdiği, Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, MİT Tırlarının Durdurulması gibi davalarda görev yapan örgüt mensubu hakim ve savcılar hakkında HSYK'deki soruşturmalarda çıkan aleyhe kararlara, örgütün talimatıyla muhalefet yazdığı ve örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı belirtilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklara dilencilik yaptırdığı öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı13 Ekim 2020 Salı 14:58
  • Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı13 Ekim 2020 Salı 14:58
  • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim ile bir araya geldi13 Ekim 2020 Salı 14:34
  • Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 5 günde 43 kişi yaşamını yitirdi13 Ekim 2020 Salı 14:31
  • Bakan Pakdemirli: Yanan alanların tamamı yeniden ağaçlandırılacak13 Ekim 2020 Salı 14:09
  • Çanakkale'de sağanak; boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı13 Ekim 2020 Salı 13:54
  • Kayseri'de sulama kanalına düşen sürücüsü yaralandı13 Ekim 2020 Salı 13:52
  • İçişleri'nden flaş 'sahte içki' açıklaması13 Ekim 2020 Salı 13:51
  • Sakarya'da, maske takmayana 3 gün yurtta karantina uygulanacak13 Ekim 2020 Salı 13:49
  • AK Parti'li Kurtulmuş: Yerel medyanın bizim yanımızda ayrı bir yeri var13 Ekim 2020 Salı 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti