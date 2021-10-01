  • BIST 1.399,820
  • Altın 499,95
  • Dolar 8,8350
  • Euro 10,2300
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

YARGITAY CEZAYI AZ BULDU

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, alkollü olarak araç kullandığı sırada bir motosiklete çarpan ve iki kişinin yaralanmasına neden olan sürücüye verilen cezayı az buldu.
YARGITAY CEZAYI AZ BULDU

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir otomobil sürücüsü, aniden "U" dönüşü yaparak aynı istikamette seyreden motosiklete çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü, yargılandığı Ödemiş 1. Asliye Ceza Mahkemesince "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, 3,07 promil alkollü olduğu halde araç kullanarak kazaya sebebiyet veren sanık hakkında "bilinçli taksir" koşullarının oluştuğu, bu nedenle de Türk Ceza Kanunu'nun 22/3. maddesi uyarınca cezada artırım yapılması gerektiği belirtildi.

Türk Ceza Kanunu'nun "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın 3'te 1'den yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'da yangınlardan etkilenen abonelerin su borcu silindi01 Ekim 2021 Cuma 10:07
  • Rütbesini FETÖ elebaşının taktığını itiraf eden general, hakim karşısında01 Ekim 2021 Cuma 10:07
  • İzmir'de hamile kadını, polis hastaneye yetiştirdi01 Ekim 2021 Cuma 10:06
  • İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu01 Ekim 2021 Cuma 10:05
  • Gaziantep'teki vakalarda dikkat çeken yaş aralığı gerçeği!01 Ekim 2021 Cuma 09:57
  • Oğuzhan Asiltürk vefat etti01 Ekim 2021 Cuma 09:55
  • MGK bildirisinde 'iklim değişikliği' vurgusu01 Ekim 2021 Cuma 09:43
  • Türkiye'den Yunanistan'a sert cevap!01 Ekim 2021 Cuma 09:40
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 104 oldu30 Eylül 2021 Perşembe 22:14
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi30 Eylül 2021 Perşembe 22:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti