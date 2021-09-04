  • BIST 1.468,670
  • Altın 487,88
  • Dolar 8,2850
  • Euro 9,8150
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 14 °C
»

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, itirazları incelemek için 28 Şubat davasının dosyalarını mahkemeden istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık avukatlarının itirazı üzerine, 1700 klasörden oluşan 28 Şubat dava dosyasını Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinden istedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, itirazları incelemek için 28 Şubat davasının dosyalarını mahkemeden istedi

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamlamasının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası kesinleşen 14 kişi hakkındaki hükmün kesinleşme kararını 18 Ağustos'ta infaz savcılığına gönderdi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan, aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 emekli general hakkında 19 Ağustos'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.

Sonraki günlerde yakalanan sanıklar, hükmün infazı için cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, infaz kararın ardından sanık avukatları, yeniden yargılama yapılması için gerekli koşullar oluştuğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itirazda bulundu.

Bunun üzerine Başsavcılık, itirazları değerlendirmek için 28 Şubat davasını karara bağlayan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinden 1700 klasörden oluşan dosyayı istedi.

Mahkeme kaleminin çalışmayı tamamlamasıyla klasörler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

İnceleme sonucunda savcılık, itirazı yerinde görmesi halinde gereğinin yapılması için dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderecek.

Bu aşamadan sonra ceza dairesi, önceki kararında herhangi bir değişiklik yapmaması durumunda nihai karar için dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna iletecek.

- Hükmü bozulan sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak

Öte yandan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, temyiz incelemesi sonucu haklarındaki hüküm bozulan sanıklar eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in yeniden yargılanmasına 22 Kasım'da başlanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu04 Eylül 2021 Cumartesi 09:10
  • Antalya'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı04 Eylül 2021 Cumartesi 09:09
  • Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı04 Eylül 2021 Cumartesi 09:08
  • 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesi şantiye alanına getirildi04 Eylül 2021 Cumartesi 09:07
  • Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor04 Eylül 2021 Cumartesi 09:07
  • Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmasına başladı04 Eylül 2021 Cumartesi 09:06
  • Facebook’ta dezenformasyon kaynakları 6 kat fazla tıklanıyor04 Eylül 2021 Cumartesi 09:05
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında selamladı04 Eylül 2021 Cumartesi 09:04
  • Oktay: '(Akdeniz'deki petrol sızıntısı) Çok büyük oranda bir kirliliğin kalmadığını görüyoruz'04 Eylül 2021 Cumartesi 09:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi04 Eylül 2021 Cumartesi 09:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti